Сімейний кросовер Hyundai перетворили на гоночний позашляховик для найсуворіших умов (фото)

Кросовер Hyundai Santa Fe став основою для нестандартного проєкту. Сімейне авто перетворили на ралійний позашляховик.

Незвичний тюнінг Hyundai Santa Fe створив відомий британський дизайнер Кизил Салім, який прославився розробкою кастомізованих авто для серії ігор Need for Speed. Проєкт підтримало північноамериканське представництво Hyundai і на його сторінці у Facebook опублікували зображення авто.

У кросовера суттєво збільшено кліренс та встановлені великі колеса Фото: Hyundai

Кизил Салім вирішив віртуально підготувати новий Hyundai Santa Fe до змагань Баха — коротких ралі-рейдів. Кросовер перероблено на брутальний позашляховик.

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Кросоверу Hyundai Santa Fe суттєво збільшили кліренс та встановили величезні позашляхові шини, для яких знадобилися серйозно розширені крила. На даху з'явилися додаткова оптика та спойлер, а на місці багажника утворено відсік для запасних коліс.

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Крім того, можна помітити посилені мости та масивні сталеві деталі підвіски. Hyundai Santa Fe зберіг фірмові фари та ліхтарі з Н-подібним візерунком.

На даху встановили великий спойлер Фото: Hyundai

Характеристики Hyundai Santa Fe для ралі не розкрили. Серійний кросовер випускають у 2,5-літрових бензинових версіях на 194 та 281 к. с., а також у 230-сильному гібридному та 265-сильному плагін-гібридному варіантах.

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