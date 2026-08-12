Водитель не нужен: Hyundai начинает эксплуатацию инновационных роботов-парковщиков (видео)
Концерн Hyundai разработал и приступил к внедрению оригинальных парковочных роботов WIA. Они способны поставить автомобиль на стоянку без участия водителя.
Автомобили Hyundai WIA введены в тестовую эксплуатацию в Сеуле в рамках пилотного проекта по увеличению вместимости городских парковок. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Hyundai активно развивает робототехнику и ранее уже представила роботов для станций зарядки электромобилей. Теперь же беспилотные технологии оптимизируют процесс парковки.
Роботы-парковщики — это специальные беспилотные платформы высотой всего 110 мм, оснащенные датчиками и лидаром (лазерным дальномером). Они способны доставить автомобиль на парковочное место.Важно
Водитель оставляет пустой автомобиль в специально обозначенной зоне. Парковочные роботы подъезжают к машине и фиксируют её колёса. После этого беспилотные платформы транспортируют автомобиль на свободное парковочное место.
Роботы Hyundai паркуют пустые машины более плотно, ведь не требуется дополнительное место для открытия дверей при посадке или высадке водителя и пассажиров. Если же нужно уехать, владелец "вызывает" свой автомобиль, и роботы доставляют его.
Разработчики подсчитали, что благодаря более плотному расположению автомобилей эта технология позволяет увеличить вместимость парковок на 50 %. Кроме того, роботы на 20–50 % сократят количество аварий при парковке.
Кстати, недавно на рынок вышла новая Hyundai Elantra с авангардным дизайном.
Также Фокус сообщал, что семейный кроссовер Hyundai превратили в гоночный автомобиль.