Водитель не нужен: Hyundai начинает эксплуатацию инновационных роботов-парковщиков (видео)

Концерн Hyundai разработал и приступил к внедрению оригинальных парковочных роботов WIA. Они способны поставить автомобиль на стоянку без участия водителя.

Автомобили Hyundai WIA введены в тестовую эксплуатацию в Сеуле в рамках пилотного проекта по увеличению вместимости городских парковок. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Hyundai активно развивает робототехнику и ранее уже представила роботов для станций зарядки электромобилей. Теперь же беспилотные технологии оптимизируют процесс парковки.

Роботы-парковщики — это специальные беспилотные платформы высотой всего 110 мм, оснащенные датчиками и лидаром (лазерным дальномером). Они способны доставить автомобиль на парковочное место.

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Водитель оставляет пустой автомобиль в специально обозначенной зоне. Парковочные роботы подъезжают к машине и фиксируют её колёса. После этого беспилотные платформы транспортируют автомобиль на свободное парковочное место.

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Рабочие доставляют автомобиль на парковочное место Фото: Hyundai

Роботы Hyundai паркуют пустые машины более плотно, ведь не требуется дополнительное место для открытия дверей при посадке или высадке водителя и пассажиров. Если же нужно уехать, владелец "вызывает" свой автомобиль, и роботы доставляют его.

Разработчики подсчитали, что благодаря более плотному расположению автомобилей эта технология позволяет увеличить вместимость парковок на 50 %. Кроме того, роботы на 20–50 % сократят количество аварий при парковке.

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