Водій не потрібен: Hyundai починає експлуатацію інноваційних роботів-паркувальників (відео)

Концерн Hyundai розробив та почав впровадження оригінальних паркувальних роботів WIA. Вони здатні поставити авто на стоянку без втручання водія.

Роботи Hyundai WIA запустили в тестову експлуатацію в Сеулі у рамках пілотного проєкту зі збільшення місткості міських паркінгів. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Hyundai активно розвиває робототехніку і раніше вже презентувала роботів для станцій зарядки електромобілів. Тепер же безпілотні технології оптимізують процес паркування.

Роботи-паркувальники — це спеціальні безпілотні платформи висотою усього 110 мм, оснащені сенсорами і лідаром (лазерним дальноміром). Вони здатні транспортувати автомобіль до паркомісця.

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Водій залишає порожній автомобіль у спеціально позначеній зоні. Паркувальні роботи заїжджають під машину та фіксують її колеса. Після цього безпілотні платформи транспортують автомобіль до вільного паркомісця.

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Роботи транспортують автомобіль до паркомісця Фото: Hyundai

Роботи Hyundai паркують порожні машини більш тісно, адже не потрібно додаткове місце, аби відкрити двері для посадки чи висадки водія і пасажирів. Якщо ж треба їхати, то власник "викликає" своє авто і роботи доставляють його.

Розробники підрахували, що за рахунок більш тісного розташування авто технологія дозволяє збільшити на 50% місткість паркінгів. До того ж, роботи на 20-50% зменшать кількість аварій при паркуванні.

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