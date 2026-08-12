Водій не потрібен: Hyundai починає експлуатацію інноваційних роботів-паркувальників (відео)
Концерн Hyundai розробив та почав впровадження оригінальних паркувальних роботів WIA. Вони здатні поставити авто на стоянку без втручання водія.
Роботи Hyundai WIA запустили в тестову експлуатацію в Сеулі у рамках пілотного проєкту зі збільшення місткості міських паркінгів. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Hyundai активно розвиває робототехніку і раніше вже презентувала роботів для станцій зарядки електромобілів. Тепер же безпілотні технології оптимізують процес паркування.
Роботи-паркувальники — це спеціальні безпілотні платформи висотою усього 110 мм, оснащені сенсорами і лідаром (лазерним дальноміром). Вони здатні транспортувати автомобіль до паркомісця.Важливо
Водій залишає порожній автомобіль у спеціально позначеній зоні. Паркувальні роботи заїжджають під машину та фіксують її колеса. Після цього безпілотні платформи транспортують автомобіль до вільного паркомісця.
Роботи Hyundai паркують порожні машини більш тісно, адже не потрібно додаткове місце, аби відкрити двері для посадки чи висадки водія і пасажирів. Якщо ж треба їхати, то власник "викликає" своє авто і роботи доставляють його.
Розробники підрахували, що за рахунок більш тісного розташування авто технологія дозволяє збільшити на 50% місткість паркінгів. До того ж, роботи на 20-50% зменшать кількість аварій при паркуванні.
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