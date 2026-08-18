Гоночная легенда: самый дорогой Chevrolet Corvette в истории продали за $18,7 миллиона (фото)

В США на аукционе продали купе Chevrolet Corvette 1963 года в гоночной версии Grand Sport. За редкий спорткар заплатили рекордные 18,7 миллиона долларов.

Grand Sport стал самым дорогим Chevrolet Corvette всех времён, и он в 4,5 раза дороже предыдущего рекордсмена. О раритете рассказали на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

Было выпущено всего пять автомобилей Chevrolet Corvette Grand Sport 1963 года выпуска Фото: RM Sotheby's

Высокая цена Chevrolet Corvette Grand Sport обусловлена тем, что эта редкая модель добилась успехов в гонках. Её создал "отец" Corvette Зора Аркус-Дантов специально для того, чтобы бросить вызов знаменитой Shelby Cobra.

Автомобиль успешно участвовал в гонках Фото: RM Sotheby's

Было выпущено всего пять купе Chevrolet Corvette Grand Sport 1963 года. Автомобиль массой всего 897 кг был оснащен 6,2-литровым 485-сильным V8 и мог разгоняться до 100 км/ч за 4,5 с и развивать скорость 282 км/ч. К тому же, это первый Corvette с дисковыми тормозами.

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Chevrolet Corvette Grand Sport прошел полную реставрацию Фото: RM Sotheby's

Chevrolet Corvette Grand Sport успешно выступал в гонках. В частности, этот автомобиль трижды побеждал в чемпионате SCCA 1963 года. Через год он стал вторым в своём классе в знаменитой гонке "12 часов Себринга", а в 1965 году занял там третье место.

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За рулем этой машины выступали известные гонщики Энтони Фойт и Джим Холл. Гончная карьера Chevrolet Corvette Grand Sport продолжалась до 1967 года, после чего спорткар хранился в частных коллекциях.

Под капотом установлен 6,2-литровый V8 мощностью 485 сил Фото: RM Sotheby's

Нынешний владелец приобрел Chevrolet Corvette в 2003 году и впоследствии полностью его отреставрировал. Спорткар неоднократно участвовал в выставках и гонках ретроавтомобилей.

Примечательно, что это не самое дорогое авто из США, ведь недавно Shelby Cobra Daytona 1964 года продали за 42,9 миллиона долларов.

Также Фокус сообщал, что первый электромобиль Ferrari ушёл с молотка за $40 миллионов.