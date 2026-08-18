Гоночна легенда: найдорожчий Chevrolet Corvette в історії продали за $18,7 мільйона (фото)

У США на аукціоні продали купе Chevrolet Corvette 1963 року в гоночному виконанні Grand Sport. За рідкісний спорткар віддали рекордні 18,7 мільйона доларів.

Grand Sport став найдорожчим Chevrolet Corvette всіх часів і він у 4,5 раза дорожчий за попереднього рекордсмена. Про раритет розповіли на сайті аукціонного дому RM Sotheby's.

Випустили всього п'ять Chevrolet Corvette Grand Sport 1963 року Фото: RM Sotheby's

Висока ціна Chevrolet Corvette Grand Sport обумовлена тим, що ця рідкісна модель добилася успіхів у перегонах. Її створив батько Corvette Зора Аркус-Дантов спеціально, аби кинути виклик знаменитим Shelby Cobra.

Авто успішно виступало в перегонах Фото: RM Sotheby's

Виготовили лише п’ять купе Chevrolet Corvette Grand Sport 1963 року. Авто масою всього 897 кг оснастили 6,2-літровим 485-сильним V8 і могло розганятися до 100 км/год за 4,5 с та розвивати 282 км/год. До того ж, це перший Corvette із дисковими гальмами.

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Chevrolet Corvette Grand Sport пройшов повну реставрацію Фото: RM Sotheby's

Chevrolet Corvette Grand Sport успішно виступали в перегонах. Конкретно це авто тричі перемагало в чемпіонаті SCCA 1963 року. За рік воно стало другим у класі в знаменитих перегонах "12 годин Себринга", а в 1965 році посіло там третє місце.

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На авто виступали відомі гонщики Ентоні Фойт та Джим Холл. Гоночна кар’єра Chevrolet Corvette Grand Sport тривала до 1967 року, після чого спорткар зберігався у приватних колекціях.

Під капотом встановлено 6,2-літровий 485-сильний V8 Фото: RM Sotheby's

Нинішній власник придбав Chevrolet Corvette в 2003 році та згодом повністю його відреставрував. Спорткар неодноразово брав участь у шоу та перегонах ретроавто.

Примітно, що це не найдорожче авто зі США, адже нещодавно Shelby Cobra Daytona 1964 року продали за 42,9 мільйона доларів.

Також Фокус розповідав, що перший електромобіль Ferrari пішов із молотка за $40 мільйонів.