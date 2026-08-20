Пройдет миллион километров: электромобили Geely, Volvo и Zeekr получат прорывную батарею

Концерн Geely объявил о начале производства инновационных твердотельных аккумуляторов. Они устойчивы к перегреву и обеспечат запас хода электромобилей до 1000 км.

Новые аккумуляторы Geely проходят испытания, и их обещают устанавливать на электромобили концерна начиная с 2027 года. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Ожидается, что твердотельные батареи могут получить модели Geely, а также других марок концерна — Volvo, Zeekr, Polestar, Lynk & Co и Lotus. Кроме того, ими могут оснастить электромобили Smart, ведь Geely теперь является совладельцем этого бренда.

Аккумуляторные батареи будут предлагаться в нескольких вариантах по удельной плотности энергии, а максимальный показатель составит 500 Вт·ч на 1 кг веса. Для сравнения: в обычных литий-ионных батареях он составляет 250–300 Вт·ч на кг. Это обеспечит запас хода примерно 1000 км.

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К тому же твердотельные аккумуляторы Geely обещают быть очень долговечными: разработчики заявляют о ресурсе в миллион километров.

Кроме того, твёрдый электролит батарей не так чувствителен к экстремальным температурам, как жидкий, и безопасно выдерживает охлаждение до -40 градусов по Цельсию или нагрев до +120 градусов. Кроме того, твердотельные батареи значительно менее подвержены возгоранию при перегреве или повреждении.

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