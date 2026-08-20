Пройде мільйон кілометрів: електромобілі Geely, Volvo і Zeekr отримають проривну батарею

Концерн Geely анонсував початок виробництва інноваційних твердотілих батарей. Вони не бояться перегріву і забезпечать запас ходу електрокарів до 1000 км.

Нові батареї Geely проходять випробування і їх обіцяють встановлювати на електрокари концерну починаючи з 2027 року. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Очікується, що твердотілі батареї можуть отримати моделі Geely, а також інших марок концерну – Volvo, Zeekr, Polestar, Lynk & Co і Lotus. Крім того ними можуть оснастити електрокари Smart, адже Geely тепер є співвласником цього бренду.

Акумуляторні батареї запропонують у кількох варіантах за питомою густиною енергії, а максимальний показник – 500 Вт∙год на 1 кг ваги. Для порівняння: у звичних літій-іонних батарей він становить 250-300 Вт∙год на кг. Це забезпечить запас ходу приблизно 1000 км.

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До того ж, твердотілі батареї Geely обіцяють бути дуже довговічними: розробники заявляють ресурс у мільйон кілометрів.

А ще твердий електроліт батарей не настільки чутливий до екстремальних температур як рідкий і безпечно витримує охолодження до -40 градусів за Цельсієм чи нагрів до +120 градусів. Також твердотілі батареї значно менше схильні до загоряння при перегріві чи пошкодженні.

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