Понад 2600 км: дешевий електрифікований Geely встановив новий світовий рекорд запасу ходу

Седан Geely Galaxy A7 потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Електрифікована модель продемонструвала запас ходу понад 2600 км в реальних умовах.

Запас ходу Geely Galaxy A7 перевірили в автопробігу, який тривав п'ять днів. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Плагін-гібрид Geely Galaxy A7 EM проїхав через китайські провінції Юньнань, Гуйчжоу, Гуансі та Гуандун без заправки чи зарядки батарей. Довжина маршруту склала 2608,36 км, що на понад 200 км більше, аніж попереднє досягнення, встановлене Chery Fulwin A8L (2369 км).

Досягнення зафіксували в Книзі рекордів Гіннеса Фото: Geely

Пробіг проходив через міста із заторами та траси, на маршруті були круті підйоми та тунелі. Його контролювали представники Книги рекордів Гіннеса, які на фініші зафіксували нове досягнення.

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Для випробування обрали новий Geely Galaxy A7 EM із більшою батареєю ємністю 28,3 кВт∙год, який коштує від 119 800 юанів ($17 550). 4,9-метровий седан оснащений 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном та електромотором, які сумарно розвивають 238 к. с. Паспортний запас ходу на електротязі становить 235 км, а витрата пального в комбінованому режимі складає 2,2-2,3 л на 100 км.

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До речі, невдовзі на європейський ринок вийде найпопулярніший китайський електрокар — Geely за $9500.

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