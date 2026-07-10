Более 2600 км: недорогой электрифицированный Geely установил новый мировой рекорд запаса хода

Седан Geely Galaxy A7 попал в Книгу рекордов Гиннеса. Электрифицированная модель продемонстрировала запас хода более 2600 км в реальных условиях.

Запас хода Geely Galaxy A7 проверили в ходе автопробега, который длился пять дней. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Плагин-гибрид Geely Galaxy A7 EM преодолел расстояние через китайские провинции Юньнань, Гуйчжоу, Гуанси и Гуандун без дозаправки или подзарядки аккумуляторов. Протяженность маршрута составила 2608,36 км, что более чем на 200 км превышает предыдущий рекорд, установленный Chery Fulwin A8L (2369 км).

Это достижение было занесено в Книгу рекордов Гиннеса Фото: Geely

Забег проходил через города с пробками и по трассам; на маршруте были крутые подъёмы и туннели. Его контролировали представители Книги рекордов Гиннеса, которые на финише зафиксировали новое достижение.

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Для тестирования был выбран новый Geely Galaxy A7 EM с аккумулятором увеличенной ёмкости — 28,3 кВт∙ч, стоимость которого составляет от 119 800 юаней ($17 550). 4,9-метровый седан оснащен 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем и электродвигателем, которые в сумме развивают 238 к. с. Паспортный запас хода на электротяге составляет 235 км, а расход топлива в комбинированном режиме — 2,2–2,3 л на 100 км.

Кстати, вскоре на европейский рынок выйдет самый популярный китайский электромобиль — Geely за 9500 долларов.

Кроме того, "Фокус" сообщал, что уникальный паровой мотоцикл разгонялся до 100 км/ч за рекордные 0,4 с.