Старый 55-летний мотоцикл продают по цене нового "Гелендвагена" (фото)

В США выставлен на продажу мотоцикл MV Agusta 750 S 1971 года выпуска. Винтажный спортбайк способен развивать скорость до 200 км/ч.

MV Agusta 750 S оценили в 160 000 долларов — на уровне "Гелендвагена". Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Высокая цена MV Agusta 750 S обусловлена тем, что это коллекционный раритет. Эксклюзивные итальянские мотоциклы MV Agusta никогда не были массовыми, а ранние модели этой марки — это дорогой штучный товар, изготовленный вручную.

MV Agusta 750 S способен развивать скорость 200 км/ч Фото: autoevolution.com

В частности, таких MV Agusta 750 S 1971 года выпуска было выпущено всего 56, а общий тираж этой модели в 1970–1975 годах составил всего 583 экземпляра.

Спортбайк MV Agusta 750 S оснащён 743-кубовой 66-сильной четверкой и 5-ступенчатой механической КПП и способен развивать скорость до 200 км/ч.

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Среди особенностей MV Agusta 750 S — приводной вал вместо цепи и четыре выхлопные трубы (по одной на цилиндр). У него регулируемая задняя подвеска и барабанные тормоза, ведь диски появились только в 1974 году.

Винтажный спортивный мотоцикл прекрасно сохранился Фото: autoevolution.com

Именно этот спортбайк оснащен обтекателем и сиденьем из дорогой кожи. Мотоцикл MV Agusta 750 S хорошо сохранился, а его пробег за 55 лет составляет всего 21 тыс. км.

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