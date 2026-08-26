Старий 55-річний мотоцикл продають за ціною нового "Гелендвагена" (фото)
У США на продаж виставили мотоцикл MV Agusta 750 S 1971 року. Вінтажний спортбайк здатен розвинути 200 км/год.
MV Agusta 750 S оцінили в 160 000 доларів – на рівні "Гелендвагена". Про це повідомляє сайт Autoevolution.
Висока ціна MV Agusta 750 S обумовлена тим, що це колекційний раритет. Ексклюзивні італійські мотоцикли MV Agusta ніколи не були масовими, а ранні моделі марки — це дорогий штучний товар ручної збірки.
Зокрема, таких MV Agusta 750 S 1971 року виготовили тільки 56, а загальний наклад цієї моделі в 1970-1975 роках склав лише 583 екземпляри.
Спортбайк MV Agusta 750 S оснащений 743-кубовою 66-сильною четвіркою і 5-ступінчастою механічною КПП та здатен розвинути 200 км/год.Важливо
Серед особливостей MV Agusta 750 S – привідний вал замість ланцюга та чотири вихлопних труби (по одній на циліндр). У нього регульована задня підвіска і барабанні гальма, адже диски встановили тільки в 1974 році.
Конкретно цей спортбайк має обтікач та сидіння з дорогої шкіри. Мотоцикл MV Agusta 750 S добре зберігся, а його пробіг за 55 років – лише 21 тис. км.
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