Гламурный спорткар: как авто с Долли Партон едва не выиграло гонку NASCAR (фото)
В своё время звезда кантри Долли Партон наделала шума в автоспорте. В честь певицы создали особый гоночный автомобиль.
Долли Партон, скончавшаяся в возрасте 80 лет в США, не была автомобилисткой, однако помогла звезде NASCAR успешно выступить в соревнованиях. Об этом сообщает издание USA Today.
В 2019 году Долли Партон выступила спонсором команды Richard Childress Racing во время этапа чемпионата NASCAR в городе Бристоль, расположенном в её родном штате Теннесси.Важно
Один из гоночных Chevrolet Camaro команды, на котором тогда выступал действующий чемпион NASCAR Xfinity Series Тейлор Реддик, получил особую раскраску.
Автомобиль обрёл гламурную расцветку. Его покрасили в белый и розовый цвета, а капот украсили портретом Долли Партон. На кузов нанесли рекламу бизнеса певицы, её тематического парка Dollywood и благотворительного фонда Imagination Library. А Тейлор Реддик прогуливался по паддоку в белом парике.
Для американца гонка сложилась довольно неплохо. Он лидировал на протяжении 60 кругов, но в итоге финишировал вторым. Кстати, в 2019 году Тейлор Реддик завоевал свой второй чемпионский титул в NASCAR.
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