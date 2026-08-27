Гламурный спорткар: как авто с Долли Партон едва не выиграло гонку NASCAR (фото)

В своё время звезда кантри Долли Партон наделала шума в автоспорте. В честь певицы создали особый гоночный автомобиль.

Долли Партон, скончавшаяся в возрасте 80 лет в США, не была автомобилисткой, однако помогла звезде NASCAR успешно выступить в соревнованиях. Об этом сообщает издание USA Today.

Долли Партон выступила спонсором команды NASCAR Фото: USA Today

В 2019 году Долли Партон выступила спонсором команды Richard Childress Racing во время этапа чемпионата NASCAR в городе Бристоль, расположенном в её родном штате Теннесси.

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Один из гоночных Chevrolet Camaro команды, на котором тогда выступал действующий чемпион NASCAR Xfinity Series Тейлор Реддик, получил особую раскраску.

Гонщик Тейлор Реддик надел белый парик Фото: USA Today

Автомобиль обрёл гламурную расцветку. Его покрасили в белый и розовый цвета, а капот украсили портретом Долли Партон. На кузов нанесли рекламу бизнеса певицы, её тематического парка Dollywood и благотворительного фонда Imagination Library. А Тейлор Реддик прогуливался по паддоку в белом парике.

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Тейлор Реддик лидировал на протяжении 60 кругов, но занял второе место в гонке Фото: USA Today

Для американца гонка сложилась довольно неплохо. Он лидировал на протяжении 60 кругов, но в итоге финишировал вторым. Кстати, в 2019 году Тейлор Реддик завоевал свой второй чемпионский титул в NASCAR.

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