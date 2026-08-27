Гламурний спорткар: як авто з Доллі Партон ледь не виграло перегони NASCAR (фото)
Свого часу зірка кантрі Доллі Партон наробила галасу в автоспорті. На честь співачки створили особливе гоночне авто.
Доллі Партон, яка пішла з життя на 80 році в США, не була автомобілісткою, проте допомогла успішно виступити у змаганнях зірці NASCAR. Про це розповідає видання USA Today.
У 2019 році Доллі Партон виступила спонсоркою команди Richard Childress Racing під час етапу чемпіонату NASCAR у місті Брістоль, що в її рідному штаті Теннессі.Важливо
Один із гоночних Chevrolet Camaro команди, на якому тоді виступав діючий чемпіон NASCAR Xfinity Series Тайлор Реддік, отримав особливе забарвлення.
Авто отримало гламурне забарвлення. Його пофарбували в білий та рожевий кольори, а капот прикрасили портретом Доллі Партон. На кузов нанесли рекламу бізнесу співачки, її тематичного парку Dollywood, та благодійного фонду Imagination Library. А Тайлор Реддік гуляв паддоком у білявій перуці.
Для американця перегони склалися доволі непогано. Він лідирував упродовж 60 кіл, але в кінці кінців фінішував другим. До речі, в 2019 році Тайлор Реддік здобув свій другий чемпіонський титул у NASCAR.
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