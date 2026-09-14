Запас хода 460 км: новый электровэн Kia бросит вызов Ford Transit и VW Transporter (фото)

В Ганновере на выставке IAA Transportation был представлен новый Kia PV7. Коммерческий электромобиль будет доступен в грузовой и пассажирской версиях с запасом хода до 460 км.

Новинка является вторым представителем семейства электрических коммерческих моделей после Kia PV5. Модель поступит в продажу во второй половине 2027 года, сообщает сайт южнокорейского автопроизводителя.

Venkia PV7 Passenger Фото: Kia

Kia PV7 — конкурент электромобилей Ford Transit Custom, Renault Trafic и Volkswagen Transporter. Внешне он очень похож на своего младшего брата, ведь сохраняет угловатый дизайн, большой угол наклона лобового стекла и изогнутые светодиодные фары.

Фургон Kia PV7 Cargo Фото: Kia

Размеры Kia PV7 2027:

длина — 5350 мм;

ширина — 1995 мм;

высота — 1990 мм;

колесная база — 3500 мм.

Kia PV7 неплохо оснащен Фото: Kia

Фургон Kia PV7 Cargo будет предлагаться в версиях с объемом грузового отсека от 6,1 до 8 куб. м и грузоподъемностью 1165–1200 кг. Минивэн Kia PV7 Passenger будет выпускаться в вариантах на 7, 9 и 11 мест.

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В салоне установлены двухспицевый руль и узкая цифровая приборная панель от Kia PV5, а также центральный тачскрин с диагональю 12,9 или 14,6 дюйма. Внутри немало отсеков для мелких вещей. Комплектация включает парктроник, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и набор систем безопасности.

Kia PV7 Passenger будет предлагаться в вариантах на 7–11 мест Фото: Kia Объем грузового отсека Kia PV7 Cargo составляет 6,1–8 куб. м Фото: Kia

Электромобиль Kia PV7 оснащен двигателем на передней оси, развивающим 272 л. с. и 420 Н∙м. На выбор будут предлагаться батареи емкостью 71,5 и 96,2 кВт∙ч, а запас хода составит 460 км. Быстрая зарядка (мощностью 350 кВт) до 80% займет 25 минут.

Кстати, недавно состоялся дебют электрофургона Hyundai с запасом хода 450 км.

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