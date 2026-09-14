Запас хода 460 км: новый электровэн Kia бросит вызов Ford Transit и VW Transporter (фото)
В Ганновере на выставке IAA Transportation был представлен новый Kia PV7. Коммерческий электромобиль будет доступен в грузовой и пассажирской версиях с запасом хода до 460 км.
Новинка является вторым представителем семейства электрических коммерческих моделей после Kia PV5. Модель поступит в продажу во второй половине 2027 года, сообщает сайт южнокорейского автопроизводителя.
Kia PV7 — конкурент электромобилей Ford Transit Custom, Renault Trafic и Volkswagen Transporter. Внешне он очень похож на своего младшего брата, ведь сохраняет угловатый дизайн, большой угол наклона лобового стекла и изогнутые светодиодные фары.
Размеры Kia PV7 2027:
- длина — 5350 мм;
- ширина — 1995 мм;
- высота — 1990 мм;
- колесная база — 3500 мм.
Фургон Kia PV7 Cargo будет предлагаться в версиях с объемом грузового отсека от 6,1 до 8 куб. м и грузоподъемностью 1165–1200 кг. Минивэн Kia PV7 Passenger будет выпускаться в вариантах на 7, 9 и 11 мест.
В салоне установлены двухспицевый руль и узкая цифровая приборная панель от Kia PV5, а также центральный тачскрин с диагональю 12,9 или 14,6 дюйма. Внутри немало отсеков для мелких вещей. Комплектация включает парктроник, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и набор систем безопасности.
Электромобиль Kia PV7 оснащен двигателем на передней оси, развивающим 272 л. с. и 420 Н∙м. На выбор будут предлагаться батареи емкостью 71,5 и 96,2 кВт∙ч, а запас хода составит 460 км. Быстрая зарядка (мощностью 350 кВт) до 80% займет 25 минут.
Кстати, недавно состоялся дебют электрофургона Hyundai с запасом хода 450 км.
Также Фокус рассказывал о спортивном фургоне Mercedes.