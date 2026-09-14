Запас ходу 460 км: новий електровен Kia кине виклик Ford Transit і VW Transporter (фото)
У Ганновері на виставці IAA Transportation презентували новий Kia PV7. Комерційний електрокар запропонують у вантажних та пасажирських версіях із запасом ходу до 460 км.
Новинка є другим представником сімейства електричних комерційних моделей після Kia PV5. Модель вийде на ринок із другої половини 2027 року, повідомляє сайт південнокорейського автовиробника.
Kia PV7 — конкурент електричних Ford Transit Custom, Renault Trafic та Volkswagen Transporter. Зовні він дуже схожий на молодшого брата, адже зберігає гранчастий дизайн, великий кут нахилу лобового скла та вигнуті світлодіодні фари.
Розміри Kia PV7 2027:
- довжина — 5350 мм;
- ширина — 1995 мм;
- висота — 1990 мм;
- колісна база — 3500 мм.
Фургон Kia PV7 Cargo запропонують у версіях із об'ємом вантажного відсіку від 6,1 до 8 куб. м та вантажопідйомністю 1165-1200 кг. Мінівен Kia PV7 Passenger випускатимуть у варіантах на 7, 9 та 11 місць.
У салоні встановили двоспицеве кермо та вузький цифровий щиток приладів від Kia PV5, а також центральний тачскрін із діагоналлю 12,9 або 14,6 дюйма. Усередині чимало відсіків для дрібних речей. Комплектація включає парктронік, камери кругового огляду, адаптивний круїз-контроль і набір систем безпеки.
Електромобіль Kia PV7 оснащений мотором на передній вісі, який розвиває 272 к. с. і 420 Н∙м. На вибір запропонують батареї ємністю 71,5 та 96,2 кВт∙год, а запас ходу сягне 460 км. Швидка зарядка (потужністю 350 кВт) на 80% займе 25 хвилин.
До речі, нещодавно дебютував електричний фургон Hyundai з запасом ходу 450 км.
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