Запас ходу 460 км: новий електровен Kia кине виклик Ford Transit і VW Transporter (фото)

У Ганновері на виставці IAA Transportation презентували новий Kia PV7. Комерційний електрокар запропонують у вантажних та пасажирських версіях із запасом ходу до 460 км.

Новинка є другим представником сімейства електричних комерційних моделей після Kia PV5. Модель вийде на ринок із другої половини 2027 року, повідомляє сайт південнокорейського автовиробника.

Вен Kia PV7 Passenger Фото: Kia

Kia PV7 — конкурент електричних Ford Transit Custom, Renault Trafic та Volkswagen Transporter. Зовні він дуже схожий на молодшого брата, адже зберігає гранчастий дизайн, великий кут нахилу лобового скла та вигнуті світлодіодні фари.

Фургон Kia PV7 Cargo Фото: Kia

Розміри Kia PV7 2027:

довжина — 5350 мм;

ширина — 1995 мм;

висота — 1990 мм;

колісна база — 3500 мм.

Kia PV7 непогано оснащений Фото: Kia

Фургон Kia PV7 Cargo запропонують у версіях із об'ємом вантажного відсіку від 6,1 до 8 куб. м та вантажопідйомністю 1165-1200 кг. Мінівен Kia PV7 Passenger випускатимуть у варіантах на 7, 9 та 11 місць.

Видео дня

Важливо

Ціна $14 000 і запас ходу понад 500 км: дебютував найдешевший електрокросовер Kia (фото)

У салоні встановили двоспицеве кермо та вузький цифровий щиток приладів від Kia PV5, а також центральний тачскрін із діагоналлю 12,9 або 14,6 дюйма. Усередині чимало відсіків для дрібних речей. Комплектація включає парктронік, камери кругового огляду, адаптивний круїз-контроль і набір систем безпеки.

Kia PV7 Passenger запропонують у варіантах на 7-11 місць Фото: Kia Обєм вантажного відсіка Kia PV7 Cargo становить 6.1-8 куб. м Фото: Kia

Електромобіль Kia PV7 оснащений мотором на передній вісі, який розвиває 272 к. с. і 420 Н∙м. На вибір запропонують батареї ємністю 71,5 та 96,2 кВт∙год, а запас ходу сягне 460 км. Швидка зарядка (потужністю 350 кВт) на 80% займе 25 хвилин.

До речі, нещодавно дебютував електричний фургон Hyundai з запасом ходу 450 км.

Також Фокус розповідав про спортивний фургон Mercedes.