По цене нового iPhone: на рынок вышел кроссовый электробайк с запасом хода 120 км (видео)

Китайский производитель мототехники Valtinsu выпустил на рынок кроссовую модель EM-5. Она недорогая и имеет запас хода до 120 км.

Цена Valtinsu EM-5 составляет от 969 до 1799 долларов — на уровне нового iPhone 18. Об электробайке рассказали на сайте Autoevolution.

Новый Valtinsu EM-5 — электрический кроссовый мопед весом 65 кг. Он оснащён усиленной рамой и защитой силовой установки от ударов и влаги. Конечно же, он оснащён внедорожными шинами и регулируемой подвеской с большим ходом и способен преодолевать подъёмы под углом 45 градусов.

В комплектацию Valtinsu EM-5 входят светодиодные фары и небольшая цифровая приборная панель. Торможение обеспечивают гидравлические дисковые тормоза.

Запас хода Valtinsu EM-5 составляет 120 км

Базовый электробайк Valtinsu EM-5 оснащён двигателем с пиковой мощностью 5,2 л. с. (3,8 кВт) и способен развивать скорость до 65 км/ч. Батарея ёмкостью 23,4 А∙ч обеспечивает запас хода 80 км, а её зарядка занимает 8 часов.

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Новый Valtinsu EM-5 Pro оснащен электродвигателем мощностью 7,6 к. с. (5,6 кВт), а его максимальная скорость составляет 83 км/ч. С аккумулятором емкостью 27 А∙ч запас хода составляет 95 км.

Valtinsu EM-5 способен развивать скорость до 90 км/ч

Позже появится топовый электромотоцикл Valtinsu EM-5 Ultra мощностью 11 к. с. (8 кВт), который будет стоить столько же, сколько iPhone Duo, то есть примерно 2000 долларов. Он сможет развивать скорость до 90 км/ч и будет оснащён аккумулятором Samsung, который позволит преодолевать до 120 км без подзарядки.

Кстати, недавно был представлен ещё один кроссовый электробайк за 1000 долларов.

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