За ціною нового iPhone: на ринок вийшов кросовий електробайк із запасом ходу 120 км (відео)

Китайський виробник мототехніки Valtinsu вивів на ринок кросову модель EM-5. Вона недорога і має запас ходу до 120 км.

Ціна Valtinsu EM-5 становить від 969 до 1799 доларів — на рівні нового iPhone 18. Про електробайк розповіли на сайті Autoevolution.

Новий Valtinsu EM-5 — електричний кросовий мопед масою 65 кг. Він має посилену раму та захист силової установки від ударів та вологи. Звісно ж, він отримав позашляхові шини та довгоходу регульовану підвіску і здатен долати 45-градусні підйоми.

Комплектація Valtinsu EM-5 включає світлодіодні фари та невеликий цифровий щиток приладів. Сповільнюють його гідравлічні дискові гальма.

Запас ходу Valtinsu EM-5 сягає 120 км

Базовий електробайк Valtinsu EM-5 оснащений мотором із піковою потужністю 5,2 к. с. (3,8 кВт) і здатен розвинути 65 км/год. Батарея ємністю 23,4 А∙год забезпечує запас ходу 80 км, а її зарядка займає 8 годин.

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Новий Valtinsu EM-5 Pro отримав електромотор на 7,6 к. с. (5,6 кВт), а його максимальна швидкість становить 83 км/год. Із батареєю на 27 А∙год запас ходу становить 95 км.

Valtinsu EM-5 здатен розвинути до 90 км/год

Пізніше з'явиться топовий електромотоцикл Valtinsu EM-5 Ultra на 11 к. с. (8 кВт), який коштуватиме на рівні iPhone Duo, тобто приблизно 2000 доларів. Він зможе розвивати 90 км/год та отримає батарею Samsung, яка дозволить долати до 120 км без підзарядки.

До речі, нещодавно презентували ще один кросовий електробайк за 1000 доларів.

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