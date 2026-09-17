Дешевый эксклюзив: на продажу выставлен уникальный шестиколесный кроссовер Ford (фото)

В США эксплуатируется нестандартный кроссовер Ford EcoSport. Его доработали и добавили ещё два колеса.

Уникальный шестиколесный автомобиль сейчас выставлен на аукцион Bring a Trailer. На данный момент самая высокая предложенная цена за Ford EcoSport составляет всего 5500 долларов.

Кроссовер удлинили и добавили третью ось Фото: Bring a Trailer

В качестве основы для проекта взяли Ford EcoSport 2019 года, который попал в ДТП вскоре после покупки. Кузов автомобиля удлинили и добавили третью ось со специально спроектированным подрамником. Также на крыше установили антикрыло, а вот дверь багажника осталась стандартной.

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В салоне не добавили третий ряд сидений, а лишь увеличили багажник. Кроссовер Ford EcoSport в комплектации Titanium имеет кожаный салон, 17-дюймовые диски, люк, кондиционер, круиз-контроль, электропривод водительского сиденья, 6,5-дюймовый тачскрин и мощную акустику Bang & Olufsen.

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Шестиколесный Ford EcoSport сохранил 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 166 к. с. и 6-ступенчатую автоматическую коробку передач. Кроссовер был полноприводным, однако сейчас тяга на третью ось не передается, то есть автомобиль имеет формулу 6х4.

Салон Ford EcoSport отделан кожей Фото: Bring a Trailer Багажник кроссовера увеличился Фото: Bring a Trailer

Нынешний владелец приобрел шестиколесный автомобиль в 2025 году. Пробег Ford EcoSport составляет 75 тыс. км.

Кстати, недавно в Украине запустили в производство бронированный шестиколесный автомобиль для ВСУ.

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