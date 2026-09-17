Дешевий ексклюзив: на продаж виставили унікальний шестиколісний кросовер Ford (фото)
У США експлуатується нестандартний кросовер Ford EcoSport. Його доопрацювали та додали ще два колеса.
Унікальний шестиколісний автомобіль зараз виставили на аукціон Bring a Trailer. Наразі найвища запропонована ціна Ford EcoSport — всього 5500 доларів.
За основу для проєкту взяли Ford EcoSport 2019 року, який побував у ДТП невдовзі після покупки. Йому подовжили кузов та додали третю вісь зі спеціально спроєктованим підрамником. Також на даху встановили антикрило, а от двері багажника залишилися стандартними.Важливо
Усередині не додали третій ряд, а лише збільшили багажник. Кросовер Ford EcoSport у комплектації Titanium має шкіряний салон, 17-дюймові диски, люк, кондиціонер, круїз-контроль, електропривід крісла водія, 6,5-дюймовий тачскрін та потужну акустику Bang & Olufsen.
Шестиколісний Ford EcoSport зберіг 2,0-літровий бензиновий двигун потужністю 166 к. с. і 6-ступінчастою автоматичною КПП. Кросовер був повнопривідним, проте зараз тяга на третю вісь не передається, тобто в авто має формулу 6х4.
Нинішній власник придбав шестиколісне авто в 2025 році. Пробіг Ford EcoSport становить 75 тис. км.
До речі, нещодавно в Україні запустили у виробництво броньоване шестиколісне авто для ЗСУ.
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