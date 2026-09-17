Дешевий ексклюзив: на продаж виставили унікальний шестиколісний кросовер Ford (фото)

У США експлуатується нестандартний кросовер Ford EcoSport. Його доопрацювали та додали ще два колеса.

Унікальний шестиколісний автомобіль зараз виставили на аукціон Bring a Trailer. Наразі найвища запропонована ціна Ford EcoSport — всього 5500 доларів.

Кросовер подовжили і додали третю вісь Фото: Bring a Trailer

За основу для проєкту взяли Ford EcoSport 2019 року, який побував у ДТП невдовзі після покупки. Йому подовжили кузов та додали третю вісь зі спеціально спроєктованим підрамником. Також на даху встановили антикрило, а от двері багажника залишилися стандартними.

Важливо

Постапокаліптичний ексклюзив: авто Шаленого Макса запускають у виробництво (відео)

Усередині не додали третій ряд, а лише збільшили багажник. Кросовер Ford EcoSport у комплектації Titanium має шкіряний салон, 17-дюймові диски, люк, кондиціонер, круїз-контроль, електропривід крісла водія, 6,5-дюймовий тачскрін та потужну акустику Bang & Olufsen.

Видео дня

Шестиколісний Ford EcoSport зберіг 2,0-літровий бензиновий двигун потужністю 166 к. с. і 6-ступінчастою автоматичною КПП. Кросовер був повнопривідним, проте зараз тяга на третю вісь не передається, тобто в авто має формулу 6х4.

Салон Ford EcoSport оздоблений шкірою Фото: Bring a Trailer Багажник кросовера зріс Фото: Bring a Trailer

Нинішній власник придбав шестиколісне авто в 2025 році. Пробіг Ford EcoSport становить 75 тис. км.

До речі, нещодавно в Україні запустили у виробництво броньоване шестиколісне авто для ЗСУ.

Також Фокус розповідав про новий пікап Ford F-150 2027.