"Летающая блоха" возвращается: на европейский рынок выходит недорогой электромотоцикл (фото)

Новую модель Royal Enfield Flying Flea C6 начинают продавать в Европе. Доступный электромотоцикл в ретро-стиле очень легкий и неплохо оснащен.

Royal Enfield Flying Flea ("Летающая блоха") возвращается в новом формате. Если раньше это был легкий бензиновый мотоцикл, то теперь это недорогой электробайк. О новинке рассказали на сайте Electrek.

Электробайк отличается ярким неоклассическим дизайном Фото: Autocar

Британская компания Royal Enfield существует с 1901 года и является старейшим действующим производителем мототехники в мире. Однако в настоящее время всё производство перенесено в Индию, и поэтому Flying Flea C6 сначала поступил в продажу именно там.

Мотоцикл неплохо оснащен Фото: Autocar

К тому же цена Royal Enfield Flying Flea в Европе выше — 5990 евро в ЕС или 5300 фунтов стерлингов. В Индии он стоит в эквиваленте 2500 евро. Впрочем, электробайк остаётся доступным, а его оснащение включает ABS, трэкшн-контроль, круиз-контроль, цифровую приборную панель и навигацию.

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Мотоцикл Royal Enfield Flying Flea C6 отличается оригинальным неоклассическим дизайном и весит всего 124 кг. Собственно, именно из-за небольшого веса его и назвали "Летающей блохой".

Royal Enfield Flying Flea C6 способен развивать скорость 115 км/ч Фото: Autocar

Электромотор на 20,6 к. с. (15,4 кВт) и 60 Н∙м позволяет развивать скорость до 115 км/ч. Батарея ёмкостью 3,91 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 104 км (по циклу WLTC), а её зарядка от 20 до 80 % занимает 65 минут.

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