"Летюча блоха" повертається: на європейський ринок виходить дешевий електромотоцикл (фото)

Новий Royal Enfield Flying Flea C6 починають продавати в Європі. Доступний електромотоцикл в ретростилі дуже легкий і непогано оснащений.

Royal Enfield Flying Flea ("Летюча блоха") повертається у новому форматі. Якщо раніше це був легкий бензиновий мотоцикл, то тепер це недорогий електробайк. Про новинку розповіли на сайті Electrek.

Електробайк вирізняється яскравим неокласичним дизайном Фото: Autocar

Британська компанія Royal Enfield існує з 1901 року і це найстаріший діючий виробник мототехніки у світі. Утім, зараз все виробництво перенесене до Індії, і тому Flying Flea C6 спочатку надійшов у продаж там.

Мотоцикл непогано оснащений Фото: Autocar

До того ж, ціна Royal Enfield Flying Flea в Європі вища – 5990 євро в ЄС або 5300 фунтів стерлінгів. В Індії він коштує в еквіваленті 2500 євро. Утім, електробайк залишається доступним, а його оснащення включає ABS, трекшн-контроль, круїз-контроль, цифровий щиток приладів та навігацію.

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Мотоцикл Royal Enfield Flying Flea C6 вирізняється оригінальним неокласичним дизайном і важить усього 124 кг. Власне, через невелику вагу його і назвали "Летючою блохою".

Royal Enfield Flying Flea C6 здатен розвинути 115 км/год Фото: Autocar

Електромотор на 20,6 к. с. (15,4 кВт) і 60 Н∙м дозволяє розвивати 115 км/год. Батарея ємністю 3,91 кВт∙год забезпечує запас ходу в 104 км (за циклом WLTC), а її зарядка на 20-80% займає 65 хвилин.

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