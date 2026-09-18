"Летюча блоха" повертається: на європейський ринок виходить дешевий електромотоцикл (фото)
Новий Royal Enfield Flying Flea C6 починають продавати в Європі. Доступний електромотоцикл в ретростилі дуже легкий і непогано оснащений.
Royal Enfield Flying Flea ("Летюча блоха") повертається у новому форматі. Якщо раніше це був легкий бензиновий мотоцикл, то тепер це недорогий електробайк. Про новинку розповіли на сайті Electrek.
Британська компанія Royal Enfield існує з 1901 року і це найстаріший діючий виробник мототехніки у світі. Утім, зараз все виробництво перенесене до Індії, і тому Flying Flea C6 спочатку надійшов у продаж там.
До того ж, ціна Royal Enfield Flying Flea в Європі вища – 5990 євро в ЄС або 5300 фунтів стерлінгів. В Індії він коштує в еквіваленті 2500 євро. Утім, електробайк залишається доступним, а його оснащення включає ABS, трекшн-контроль, круїз-контроль, цифровий щиток приладів та навігацію.Важливо
Мотоцикл Royal Enfield Flying Flea C6 вирізняється оригінальним неокласичним дизайном і важить усього 124 кг. Власне, через невелику вагу його і назвали "Летючою блохою".
Електромотор на 20,6 к. с. (15,4 кВт) і 60 Н∙м дозволяє розвивати 115 км/год. Батарея ємністю 3,91 кВт∙год забезпечує запас ходу в 104 км (за циклом WLTC), а її зарядка на 20-80% займає 65 хвилин.
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