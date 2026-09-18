Большой багажник и цена 25 500 евро: младший брат Kia Sportage появился в Европе (фото)

Новый Kia Seltos впервые появился на европейском рынке. Недорогой компактный кроссовер доступен в бензиновой или гибридной версии.

Кроссовер Kia Seltos второго поколения уже начали продавать в ряде европейских стран. Об этом сообщает сайт L'Argus.

Кроссовер предлагается в бензиновой или гибридной версии Фото: Kia

4,43-метровый Kia Seltos — младший брат Sportage, который будет конкурировать с Honda ZR-V и Nissan Qashqai. Модель уже продается практически по всему миру и на различных рынках доступна в бензиновых, дизельных и гибридных версиях.

Новый Kia Seltos отличается угловатым дизайном с широкой решёткой радиатора и тонкими вертикальными фарами и задними фонарями. В его салоне на приборной панели установлены три экрана, а объём багажника довольно большой — 536 л.

На передней панели установлены три экрана Фото: Kia

Цена Kia Seltos варьируется в зависимости от страны. Версия с 1,6-литровым 180-сильным турбомотором стоит от 25 500 евро, а гибрид предлагается по цене от 36 790 евро за 154-сильную переднеприводную версию и от 40 190 евро — за 178-сильную полноприводную. Средний расход топлива составляет 6,8–7,3 л/100 км в бензиновом варианте и 5,8 л на 100 км — в гибридном.

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Базовая комплектация Kia Seltos 2026 в Европе включает бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, датчики дождя и освещенности, парктроник, камеру и набор систем безопасности.

Объем багажника Kia Seltos составляет 536 л Фото: Kia

Топовая комплектация X-Line (от 35 540 евро за бензиновую версию и 41 790 евро за гибрид) включает 19-дюймовые диски, навигацию, камеры кругового обзора, парковочный автопилот, аудиосистему Harman Kardon, электропривод сиденья водителя, подогрев кресел и рулевого колеса.

Кстати, недавно были опубликованы первые фотографии младшего брата Hyundai Tucson.

Также Фокус сообщал, что в Европе появится доступный кроссовер Nissan с расходом 3,9 л/100 км.