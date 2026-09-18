Великий багажник і ціна 25 500 євро: молодший брат Kia Sportage з'явився в Європі (фото)

Новий Kia Seltos уперше виходить на європейський ринок. Недорогий компактний кросовер доступний у бензиновому або гібридному виконанні.

Кросовер Kia Seltos другого покоління уже почали продавати в низці європейських країн. Про це повідомляє сайт L'Argus.

Кросовер пропонують у бензиновому або гібридному виконанні Фото: Kia

4,43-метровий Kia Seltos — молодший брат Sportage, який конкуруватиме з Honda ZR-V та Nissan Qashqai. Модель уже продається фактично по всьому світу та на різних ринках доступна у бензинових, дизельних та гібридних версіях.

Новий Kia Seltos вирізняється гранчастим дизайном із широкою решіткою радіатора та тонкими вертикальними фарами й ліхтарями. У його салоні на передній панелі встановлено три екрани, а об'єм багажника доволі великий — 536 л.

На передній панелі встановлено три екрани Фото: Kia

Ціна Kia Seltos варіюється, залежно від країни. Варіант із 1,6-літровим 180-сильним турбомотором коштує від 25 500 євро, а гібрид стартує з 36 790 євро за 154-сильну передньопривідну версію та 40 190 євро — за 178-сильну повнопривідну. Середня витрата пального становить 6,8-7,3 л/100 км у бензиновому виконанні та 5,8 л на 100 км — у гібридному.

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Базова комплектація Kia Seltos 2026 в Європі включає безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, круїз-контроль, датчики дощу та світла, парктронік, камеру та набір систем безпеки.

Об'єм багажника Kia Seltos становить 536 л Фото: Kia

Топовий варіант X-Line (від 35 540 євро за бензинову версію та 41 790 євро за гібрид) додає 19-дюймові диски, навігацію, камери кругового огляду, паркувальний автопілот, акустику Harman Kardon, електропривід сидіння водія, підігрів крісел та керма.

До речі, нещодавно опублікували перші зображення молодшого брата Hyundai Tucson.

Також Фокус писав, що в Європі з'явиться доступний кросовер Nissan із витратою 3,9 л/100 км.