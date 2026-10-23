Jeep раскрыл цены на обновленный Cherokee (фото, видео)

Jeep Cherokee 2027, представленный в конце сентября этого года, превратился в полноценный кроссовер с серьезными внедорожными возможностями, что сказалось и на его стоимости.

Обновленный Jeep Cherokee предложат в семи комплектациях: Cherokee, Laredo, Laredo Altitude, Limited, Limited Altitude, Trailhawk и Overland. Цены стартуют от $37 125, сообщает Autoevolution.

Компактный кроссовер шестого поколения стал конкурентом таких моделей как Ford Bronco Sport Badlands 2026, Honda CR-V TrailSport Hybrid 2027, Toyota RAV4 Woodland 2026 и Subaru Forester Wilderness 2026.

По заявлению концерна Stellantis, это самый экономичный Jeep (без возможности подзарядки от сети). Все модификации Jeep Cherokee 2027 года оснащены гибридной силовой установкой с 1,6-литровым турбодвигателем. Суммарная мощность составляет 210 л.с.

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Фото: Jeep

Средний расход топлива заявлен на уровне 6,3 л/100 км, а масса буксируемого прицепа достигает 1,59 тонны. Запас хода на одном баке составляет до 800 км.

По утверждения производителя, обновленный Cherokee обладает выдающимися углами въезда, рампы и съезда.

Кроме того, при соответствующем оснащении этот автомобиль, как утверждается, является "единственным в своем классе, способным преодолевать водные преграды глубиной около 61 см".

В 2027 модельном году на рынок возвращается версия Jeep Cherokee Trailhawk, отмеченная сертификатом Trail Rated. Она оснащена двухступенчатой ​​раздаточной коробкой с системой полного привода Active Drive II, режимом Rock.

Jeep Cherokee Trailhawk обладает повышенной проходимостью по любому бездорожью

В комплектацию также входят уникальные передний и задний бамперы, красные буксировочные проушины, защитные пластины днища, внедорожная подвеска и 17-дюймовые легкосплавные диски с шинами для пересеченной местности.

Версия Cherokee Trailhawk Hybrid обойдется покупателям на американском рынке от $44 625. За эти деньги покупатели получат машину, которая оснащена такими дополнениями, как увеличенный дорожный просвет, блокировка заднего дифференциала, понижающая передача и передаточное число трансмиссии 37,5:1 (для движения на сверхнизких скоростях).

Фото: Jeep

Новые версии Limited Altitude и Laredo Altitude отличаются 18-дюймовыми глянцево-черными алюминиевыми дисками, черными глянцевыми элементами экстерьера и шильдиками.

У версии Limited Altitude крыша также окрашена в глянцевый черный цвет, а в салоне Laredo Altitude сиденья отделаны искусственной кожей Capri со вставками из замши.

Фото: Jeep

Палитра доступных цветов пополнилась новыми оттенками: Fathom Blue, Ghost, Copper Shino и Goldilocks.

В интерьере предлагаются цветовые решения Global Black или Arctic, а также новый оттенок Mantis Green, эксклюзивный для версии Trailhawk.

Компания уже открыла прием заявок на авто, которое производится на заводе в Толуке (Мексика).

Напомним, Jeep показала самый странный Wrangler года.

Также сообщалось, что Jeep Cherokee седьмого поколения получит новую платформу.