Jeep оприлюднив ціни на оновлений Cherokee (фото, відео)

Jeep Cherokee 2027, представлений наприкінці вересня цього року, перетворився на повноцінний кросовер із серйозними позашляховими можливостями, що позначилося й на його вартості.

Оновлений Jeep Cherokee буде доступний у семи комплектаціях: Cherokee, Laredo, Laredo Altitude, Limited, Limited Altitude, Trailhawk та Overland. Ціни починаються від 37 125 доларів, повідомляє Autoevolution.

Компактний кросовер шостого покоління став конкурентом таких моделей, як Ford Bronco Sport Badlands 2026, Honda CR-V TrailSport Hybrid 2027, Toyota RAV4 Woodland 2026 та Subaru Forester Wilderness 2026.

За заявою концерну Stellantis, це найекономічніший Jeep (без можливості підзарядки від мережі). Усі модифікації Jeep Cherokee 2027 року оснащені гібридною силовою установкою з 1,6-літровим турбодвигуном. Сумарна потужність становить 210 к.с.

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Фото: Jeep

Середня витрата палива заявлена на рівні 6,3 л/100 км, а маса буксируваного причепа сягає 1,59 тонни. Запас ходу на одному баку становить до 800 км.

За твердженням виробника, оновлений Cherokee має видатні кути в’їзду, рампи та з’їзду.

Крім того, за умови відповідного оснащення цей автомобіль, як стверджується, є "єдиним у своєму класі, здатним долати водні перешкоди глибиною близько 61 см".

У 2027 модельному році на ринок повертається версія Jeep Cherokee Trailhawk, що має сертифікат Trail Rated. Вона оснащена двоступінчастою роздавальною коробкою з системою повного приводу Active Drive II та режимом Rock.

Jeep Cherokee Trailhawk має підвищену прохідність на будь-якому бездоріжжі

До комплектації також входять унікальні передній і задній бампери, червоні буксирувальні вушка, захисні пластини днища, позашляхова підвіска та 17-дюймові легкосплавні диски з шинами для пересіченої місцевості.

Версія Cherokee Trailhawk Hybrid обійдеться покупцям на американському ринку від 44 625 доларів. За ці гроші покупці отримають автомобіль, який оснащений такими доповненнями, як збільшений дорожній просвіт, блокування заднього диференціала, понижуюча передача та передавальне число трансмісії 37,5:1 (для руху на наднизьких швидкостях).

Фото: Jeep

Нові версії Limited Altitude та Laredo Altitude вирізняються 18-дюймовими глянцево-чорними алюмінієвими дисками, чорними глянцевими елементами екстер’єру та шильдиками.

У версії Limited Altitude дах також пофарбований у глянцевий чорний колір, а в салоні Laredo Altitude сидіння обшиті штучною шкірою Capri зі вставками із замші.

Фото: Jeep

Палітра доступних кольорів поповнилася новими відтінками: Fathom Blue, Ghost, Copper Shino та Goldilocks.

Для інтер’єру пропонуються колірні рішення Global Black або Arctic, а також новий відтінок Mantis Green, ексклюзивний для версії Trailhawk.

Компанія вже розпочала прийом заявок на автомобіль, що виробляється на заводі в Толуці (Мексика).

Нагадаємо, що Jeep представила найдивніший Wrangler року.

Також повідомлялося, що Jeep Cherokee сьомого покоління отримає нову платформу.