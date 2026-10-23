Volkswagen Touareg попал в эпицентр обстрела РФ, но завелся и поехал (видео)

Автомобили наряду с жильем и объектами инфраструктуры оказываются в эпицентре прилетов вражеских дронов, однако некоторые из них, даже получив крайне серьезные повреждения, остаются на ходу.

Такой пример продемонстрировал владелец немецкого авто Volkswagen Touareg. В аккаунте grandcar_ukraine появилось видео, на котором показаны последствия обстрела Киева вражескими ракетами и дронами.

Среди прочего на записи видны и поврежденные авто. У "немца" нет крыши и практически вырвана вся левая сторона. Кажется, что он полностью уничтожен.

Через несколько секунд в кадре — тот же Touareg, но отмытый от грязи и очищенный от обломков и поврежденных деталей. Водитель завел авто, и оно едет и даже показывает повороты.

Об этом авто Фокус писал еще в июне. Тогда во время очередного обстрела Киева баллистикой рядом Volkswagen Touareg третьего поколения взорвалась российская ракета. Взрывная волна и осколки повредили автомобиль и превратили его в груду искореженного металла. У него фактически снесло крышу, однако, поскольку двигатель не был заведен, подушки безопасности не сработали.

Видео дня

Тем не менее, его 3,0-литровый бензиновый V6 с турбонаддувом уцелел и завелся, и кроссовер ехал самостоятельно, хотя и медленно. Мало того, в автомобиле включались фары, а в салоне работали дисплеи и даже электропривод сидений.

За прошедшие месяцы владелец, похоже, избавился от всех поврежденных элементов, но до полного восстановления машины еще далеко.

Также несколько недель назад Фокус публиковал кадры с Mercedes W124, который пострадал после обстрела здания Высшего совета правосудия в Киеве 25 сентября.

Несмотря на ряд существенный повреждений, автомобиль завелся и поехал. Очевидцы сняли его во время движения по Южному мосту.

Под такими видео большинство комментаторов отмечают, что подобная выносливость — лучшая реклама для любого авто.

Напомним, в Горишних Плавнях мужчина переделал разбитую Tesla в пикап.

Также сообщалось, что серийный угонщик украл Lexus, чтобы заменить свое разбитое авто.