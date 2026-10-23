Volkswagen Touareg опинився в епіцентрі обстрілу з боку РФ, але завівся і поїхав (відео)

Автомобілі, поряд із житлом та об’єктами інфраструктури, опиняються в епіцентрі атак ворожих дронів, проте деякі з них, навіть зазнавши вкрай серйозних пошкоджень, залишаються на ходу.

Такий приклад продемонстрував власник німецького автомобіля Volkswagen Touareg. У акаунті grandcar_ukraine з’явилося відео, на якому показано наслідки обстрілу Києва ворожими ракетами та дронами.

Серед іншого на записі видно й пошкоджені автомобілі. У "німця" немає даху, а ліва сторона практично повністю вирвана. Схоже, що він повністю знищений.

Через кілька секунд у кадрі — той же Touareg, але вимитий від бруду та очищений від уламків і пошкоджених деталей. Водій запустив двигун, і автомобіль рухається, навіть демонструючи повороти.

Про цей випадок видання Фокус писало ще в червні. Тоді, під час чергового обстрілу Києва балістичними ракетами, поруч із Volkswagen Touareg третього покоління вибухнула російська ракета. Вибухова хвиля та осколки пошкодили автомобіль і перетворили його на купу покрученого металу. У нього фактично знесло дах, однак, оскільки двигун не був запущений, подушки безпеки не спрацювали.

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Проте його 3,0-літровий бензиновий V6 з турбонаддувом вцілів і запустився, і кросовер рухався самостійно, хоча й повільно. Мало того, в автомобілі вмикалися фари, а в салоні працювали дисплеї й навіть електропривід сидінь.

За останні місяці власник, схоже, позбувся всіх пошкоджених деталей, але до повного відновлення автомобіля ще далеко.

Також кілька тижнів тому Фокус опублікував знімки Mercedes W124, який зазнав пошкоджень після обстрілу будівлі Вищої ради правосуддя в Києві 25 вересня.

Незважаючи на низку значних пошкоджень, автомобіль завівся й рушив. Очевидці зняли його на відео під час руху по Південному мосту.

Під такими відео більшість коментаторів зазначають, що подібна витривалість — найкраща реклама для будь-якого автомобіля.

Нагадаємо, що в Горішніх Плавнях чоловік переобладнав розбиту Tesla на пікап.

Також повідомлялося, що серійний викрадач викрав Lexus, щоб замінити своє розбите авто.