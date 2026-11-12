Подержанные авто в Германии дешевеют: какие модели стали более выгодными для импорта в Украину

В Германии наблюдается замедление роста рынка подержанных автомобилей: количество перепродаж сократилось, предложение дилеров выросло, а средние цены снизились. Наиболее заметные изменения происходят в сегменте электромобилей.

Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

В третьем квартале 2026 года количество сделок по переходу права собственности на подержанные автомобили в Германии сократилось на 4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время предложение дилеров увеличилось на 4%, а средние цены в объявлениях снизились на 2%.

Об этом свидетельствует квартальный отчет AutoScout24 MarktReport Deutschland, в котором объединены данные Федерального управления автомобильного транспорта Германии (KBA) и статистика платформы AutoScout24.

В сентябре средняя цена подержанного автомобиля в немецких объявлениях составляла 26 879 евро (примерно 1,36 млн грн). Это примерно на 1 064 евро (около 53,7 тыс. грн), или на 4%, меньше, чем февральский максимум.

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Такая ситуация может открыть дополнительные возможности для украинских импортеров. Когда автомобили дольше остаются в продаже, а выбор расширяется, покупателям становится проще сравнивать предложения и договариваться о более низкой цене. Впрочем, средний срок нахождения автомобиля в дилерском запасе составил 97 дней — всего на один день больше, чем в прошлом году.

Электромобили в Германии продаются активнее, чем бензиновые и дизельные автомобили

Динамика перепродаж зависит от типа силовой установки. В сентябре 2026 года количество перепроданных электромобилей в Германии выросло на 36 % по сравнению с сентябрем прошлого года.

Плагин-гибриды продемонстрировали рост на 11%, а обычные гибриды — на 13%. В то же время спрос на автомобили с традиционными двигателями ослаб: продажи бензиновых моделей сократились на 8%, дизельных — на 11%.

Несмотря на быстрый рост интереса к электромобилям, они пока занимают лишь около 6 % немецкого рынка подержанных автомобилей. Поэтому бензиновые и дизельные автомобили по-прежнему предоставляют покупателям гораздо более широкий выбор.

Какие электромобили подорожали, а какие подешевели

Единой тенденции в отношении цен на подержанные электромобили нет. В сентябре средняя стоимость такого автомобиля в Германии составляла около 39 006 евро, но цены на отдельные модели менялись в разных направлениях.

По итогам третьего квартала 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года:

Volkswagen ID.3 подорожал на 17%;

Renault Zoe — на 2%;

Tesla Model 3 практически не изменилась в цене;

Porsche Taycan подешевел на 3%;

Tesla Model Y — на 7%;

Audi e-tron — на 9%.

Эти показатели свидетельствуют о том, что оценивать выгодность импорта электромобилей исключительно исходя из общей ситуации на рынке не стоит. Например, Audi e-tron и Tesla Model Y могут предлагать более привлекательные условия покупки, тогда как Volkswagen ID.3 за год заметно подорожал.

Покупателям важно сравнивать конкретные автомобили с учетом года выпуска, пробега, комплектации и состояния аккумулятора.

Почему цены в Германии важны для украинского авторынка

Украина в значительной степени зависит от импорта подержанных электромобилей. По подсчетам Института исследований авторынка, с января по август 2026 года в Украине впервые зарегистрировали 21 962 легковых электромобиля. Из них 18 356, или 83,6%, были подержанными автомобилями, привезенными из-за рубежа.

Поэтому изменения цен на электромобили в Германии и других европейских странах напрямую влияют на ассортимент, доступный украинским покупателям.

Однако немецкие предложения конкурируют не только между собой. Украинцы могут выбирать из автомобилей, которые уже находятся в Украине, заказывать автомобили из США или рассматривать другие страны-поставщики.

Выгодно ли ввозить электромобили из Европы

Электромобили из Европы по-прежнему могут быть привлекательными для импорта благодаря небольшому акцизу и отсутствию ввозной пошлины и пенсионного сбора. Однако после отмены льготы по НДС такая схема стала менее выгодной.

По оценке основателя и председателя Института исследований авторынка Станислава Бучацкого, одной из главных сложностей по-прежнему остается таможенное оформление. В частности, таможенная стоимость автомобиля может оказаться выше фактической цены его приобретения, что увеличивает сумму платежей.

На конкурентоспособность европейского импорта влияют и цены на американском рынке. Автомобили с повреждениями, приобретенные на аукционах в США, иногда обходятся дешевле, чем аналогичные предложения из Европы.

Поэтому импортеру следует сравнивать не только закупочные цены, но и полную стоимость автомобиля после доставки и растаможки. По словам Бучацкого, альтернативой самостоятельному импорту может стать приобретение автомобиля, который уже находится в Украине и был ввезен ранее, на более выгодных условиях налогообложения.

Как определить, выгодно ли покупать автомобиль в Германии

Перед покупкой автомобиля для перепродажи необходимо оценить его потенциальную цену на украинском рынке. Для этого следует найти максимально похожие предложения с учетом года выпуска, типа двигателя или аккумулятора, комплектации, пробега и технического состояния.

От ожидаемой цены продажи необходимо вычесть расходы на приобретение, доставку, таможенное оформление, сертификацию, ремонт и подготовку автомобиля, а также запланированную маржу. Остаток покажет максимально допустимую сумму закупки.

Предварительно оценить расходы на растаможку можно с помощью таможенного калькулятора Института исследований авторынка.

Важно учитывать и скорость продажи. Автомобиль с потенциальной прибылью в 1000 долларов, который несколько месяцев не находит покупателя, может оказаться менее выгодным вложением, чем модель с меньшей маржой, но стабильным спросом.

Таким образом, рост предложения и снижение средних цен в Германии открывают дополнительные возможности для украинских покупателей. Однако выгодность импорта зависит от конкретной модели и всех сопутствующих расходов. Наиболее перспективными могут стать отдельные автомобили, которые подешевели на немецком рынке и в то же время остаются конкурентоспособными по цене в Украине.

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