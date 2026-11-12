Вживані авто в Німеччині дешевшають: які моделі стали вигіднішими для імпорту в Україну

У Німеччині сповільнився ринок вживаних автомобілів: кількість перепродажів скоротилася, пропозиція дилерів зросла, а середні ціни знизилися. Найпомітніші зміни відбуваються в сегменті електромобілів.

Про це пише Інститут досліджень авторинку.

У третьому кварталі 2026 року кількість переходів права власності на вживані автомобілі в Німеччині зменшилася на 4% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас пропозиція дилерів збільшилася на 4%, а середні ціни в оголошеннях знизилися на 2%.

Про це свідчить квартальний звіт AutoScout24 MarktReport Deutschland, який поєднує дані німецького Федерального управління автомобільного транспорту (KBA) та статистику майданчика AutoScout24.

У вересні середня ціна вживаного автомобіля в німецьких оголошеннях становила 26 879 євро (приблизно 1,36 млн грн). Це приблизно на 1 064 євро (близько 53,7 тис. грн), або 4%, менше за лютневий максимум.

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Така ситуація може створити додаткові можливості для українських імпортерів. Коли автомобілі довше залишаються в продажу, а вибір збільшується, покупцям стає простіше порівнювати пропозиції та домовлятися про нижчу ціну. Втім, середній термін перебування автомобіля в дилерському запасі становив 97 днів — лише на один день більше, ніж торік.

Електромобілі в Німеччині продаються активніше за бензинові та дизельні авто

Динаміка перепродажів залежить від типу силової установки. У вересні 2026 року кількість перепроданих електромобілів у Німеччині зросла на 36% порівняно з вереснем минулого року.

Плагін-гібриди продемонстрували приріст на 11%, а звичайні гібриди — на 13%. Натомість попит на автомобілі з традиційними двигунами послабився: перепродажі бензинових моделей скоротилися на 8%, дизельних — на 11%.

Попри швидке зростання інтересу до електрокарів, вони поки займають лише близько 6% німецького вторинного ринку. Тому бензинові та дизельні автомобілі все ще забезпечують покупцям значно ширший вибір.

Які електромобілі подорожчали, а які подешевшали

Єдиної тенденції щодо цін на вживані електрокари немає. У вересні середня вартість такого автомобіля в Німеччині становила близько 39 006 євро, але ціни окремих моделей змінювалися в різних напрямках.

За підсумками третього кварталу 2026 року порівняно з аналогічним періодом минулого року:

Volkswagen ID.3 подорожчав на 17%;

Renault Zoe — на 2%;

Tesla Model 3 практично не змінилася в ціні;

Porsche Taycan подешевшав на 3%;

Tesla Model Y — на 7%;

Audi e-tron — на 9%.

Ці показники свідчать, що оцінювати вигідність імпорту електромобілів лише за загальною ситуацією на ринку не варто. Наприклад, Audi e-tron і Tesla Model Y можуть пропонувати цікавіші умови для закупівлі, тоді як Volkswagen ID.3 за рік помітно подорожчав.

Для покупців важливо порівнювати конкретні автомобілі з урахуванням року випуску, пробігу, комплектації та стану акумулятора.

Чому ціни в Німеччині важливі для українського авторинку

Україна значною мірою залежить від імпорту вживаних електромобілів. За підрахунками Інституту досліджень авторинку, із січня до серпня 2026 року в Україні вперше зареєстрували 21 962 легкові електромобілі. З них 18 356, або 83,6%, були вживаними автомобілями, привезеними з-за кордону.

Тому зміни вартості електрокарів у Німеччині та інших європейських країнах безпосередньо впливають на асортимент, доступний українським покупцям.

Однак німецькі пропозиції конкурують не лише між собою. Українці можуть обирати серед автомобілів, які вже перебувають в Україні, замовляти авто зі США або розглядати інші країни постачання.

Чи вигідно привозити електромобілі з Європи

Електрокари з Європи досі можуть бути привабливими для імпорту завдяки невеликому акцизному податку та відсутності ввізного мита і пенсійного збору. Проте після скасування пільги з ПДВ така схема стала менш вигідною.

За оцінкою засновника та голови Інституту досліджень авторинку Станіслава Бучацького, одним із головних ускладнень залишається митне оформлення. Зокрема, митна вартість автомобіля може виявитися вищою за фактичну ціну його придбання, що збільшує суму платежів.

На конкурентоспроможність європейського імпорту впливають і ціни на американському ринку. Автомобілі після пошкоджень, придбані на аукціонах у США, іноді обходяться дешевше, ніж аналогічні пропозиції з Європи.

Тому імпортеру варто порівнювати не лише закупівельні ціни, а й повну вартість автомобіля після доставки та розмитнення. За словами Бучацького, альтернативою самостійному імпорту може бути придбання авто, яке вже перебуває в Україні та було привезене раніше, за сприятливіших умов оподаткування.

Як визначити, чи вигідно купувати авто в Німеччині

Перед придбанням автомобіля для перепродажу потрібно оцінити його потенційну ціну на українському ринку. Для цього слід знайти максимально схожі пропозиції з урахуванням року випуску, двигуна або батареї, комплектації, пробігу та технічного стану.

Від очікуваної ціни продажу потрібно відняти витрати на придбання, доставку, митне оформлення, сертифікацію, ремонт і підготовку автомобіля, а також заплановану маржу. Залишок покаже максимально допустиму суму закупівлі.

Попередньо оцінити витрати на розмитнення можна за допомогою митного калькулятора Інституту досліджень авторинку.

Важливо враховувати й швидкість продажу. Автомобіль із потенційним прибутком у 1000 доларів, який кілька місяців не знаходить покупця, може виявитися менш вигідним вкладенням, ніж модель із меншою маржею, але стабільним попитом.

Отже, збільшення пропозиції та зниження середніх цін у Німеччині створюють додаткові можливості для українських покупців. Проте вигідність імпорту залежить від конкретної моделі та всіх супутніх витрат. Найперспективнішими можуть стати окремі автомобілі, які подешевшали на німецькому ринку та водночас залишаються конкурентними за ціною в Україні.

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