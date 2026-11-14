Полицейские "фантомы" появятся еще в двух областях: где водителям следует следить за скоростью

География использования спецтранспорта постепенно расширяется. Полицейские "фантомы" начнут патрулировать западную и южную области.

С понедельника, 16 ноября, специальные полицейские автомобили "фантом" будут патрулировать дороги Львовской и Одесской областей. Об этом сообщили в Нацполиции.

Прежде всего, как отмечается, спецтранспорт будет задействован на наиболее аварийных участках.

Полицейские "Фантомы"

"Фантомами" называют полицейские автомобили Skoda Kodiaq, которые внешне не отличаются от обычного гражданского транспорта, оснащены системами автоматической фиксации скорости и могут измерять её как во время движения, так и в неподвижном состоянии.

Полицейские спецавтомобили Фото: скриншот

Превышение скорости фиксируется автоматически в обоих направлениях движения без остановки автомобиля нарушителя.

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Впрочем, если автомобиль проедет на красный сигнал светофора, пересечет двойную сплошную линию или выедет на встречную полосу, экипаж "фантома" может остановить водителя и привлечь его к административной ответственности.

За рулем "фантома" Фото: скриншот

Напомним, что до войны "фантомы" успели проработать в Украине всего месяц.

О их возвращении на дороги МВД объявило в августе.

Всего за неделю работы в столичном регионе три спецавтомобиля в автоматическом режиме зафиксировали более 7 тысяч нарушений скоростного режима.

В сентябре в патрульной полиции сообщили, что расширяют деятельность "фантомов" на Львовскую и Днепропетровскую области.