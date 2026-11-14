Поліцейські "фантоми" з'являться ще у двох областях: де водіям варто стежити за швидкістю

Географія використання спецтранспорту поступово розширюється. Поліцейські "фантоми" вийдуть на патрулювання західної та південної областей.

Із понеділка, 16 листопада, спеціальні поліцейські автомобілі "фантом" патрулюватимуть дороги Львівської та Одеської областей. Про це повідомили в Нацполіції.

Насамперед, як наголошується, спецтранспорт буде задіяний на найбільш аварійних ділянках.

Поліцейські "фантоми"

"Фантомами" називають поліцейські автомобілі Skoda Kodiaq, які зовні не відрізняються від звичайного цивільного транспорту, обладнані системами автоматичної фіксації швидкості та можуть вимірювати її як під час руху, так і в нерухомому положенні.

Поліцейські спецавтомобілі Фото: скриншот

Перевищення швидкості фіксується автоматично, в обох напрямках руху, без зупинки автомобіля порушника.

Утім, під час проїзду авто на червоний сигнал світлофора, перетин подвійної суцільної чи виїзд на зустрічну смугу, екіпаж "фантома" може зупинити водія та притягнути його до адміністративної відповідальності.

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За кермом "фантома" Фото: скриншот

Нагадаємо, перед війною "фантоми" встигли пропрацювати в Україні лише місяць.

Їх повернення на дороги МВС анонсувало у серпні.

Лише за тиждень роботи у столичному регіоні три спецавтомобілі в автоматичному режимі зафіксували понад 7 тисяч порушень швидкісного режиму.

У вересні в патрульній поліції розповіли, що розширюють роботу "фантомів" на Львівщину й Дніпропетровщину.