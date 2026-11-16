Возвращение легенды 80-х: HWA намекнула на новый Mercedes-AMG Hammer

Компания HWA представила первое изображение автомобиля, который может стать новым воплощением Mercedes-AMG Hammer. Силуэт напоминает Mercedes-Benz W124, а современная оптика намекает на сочетание классического дизайна с новыми технологиями.

Легендарный Mercedes-AMG Hammer, похоже, обретет новую жизнь. Немецкая компания HWA опубликовала в Instagram первое изображение автомобиля, силуэт которого очень напоминает известный прототип, сообщает CarScoops. Детали модели пока не раскрываются, однако на снимке заметен силуэт Mercedes-Benz W124, а современная оптика указывает на то, что классический дизайн планируется дополнить новыми технологиями.

Силуэт нового седана напоминает культовый Mercedes-Benz W124

Стоит отметить, что оригинальный автомобиль Hammer появился в 1980-х, когда AMG ещё была независимым тюнинг-ателье. Вместо стандартного двигателя седан получил мощный V8. Версия с 5,5-литровым двигателем развивала 355 л.с. и разгонялась до 100 км/ч примерно за пять секунд. Впоследствии появился и шестилитровый вариант мощностью 385 л.с.

Видео дня

Для HWA это не первый эксперимент с классическими моделями Mercedes. Ранее компания представила HWA EVO — современную интерпретацию спортивного Mercedes-Benz 190E Evo II. Теперь в центре внимания — ещё одна культовая модель, однако о двигателе, мощности, стоимости и тираже в HWA пока молчат.

Напомним, что компания Ford продемонстрировала 125 редких автомобилей, которые мало кому доводилось видеть. Один из Mustang снимался в популярном американском телешоу, другие машины вошли в историю автогонок, а некоторые годами скрывались от посторонних глаз.

Кроме того, спецтранспорт постепенно охватывает новые регионы. С понедельника, 16 ноября, полицейские "фантомы" будут патрулировать дороги Львовской и Одесской областей.

Кроме того, Mercedes-Benz готовит новый кабриолет SL без спортивной жесткости AMG и роскоши Maybach. Модель с акцентом на комфорт дебютирует в 2027 году, получит более сдержанный дизайн передней части и, вероятно, другой двигатель. Окончательные характеристики пока не раскрываются.