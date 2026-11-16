Повернення легенди 80-х: HWA натякнула на новий Mercedes-AMG Hammer

Компанія HWA показала перше зображення авто, яке може стати новим втіленням Mercedes-AMG Hammer. Силует нагадує Mercedes-Benz W124, а сучасна оптика натякає на поєднання класичного дизайну з новими технологіями.

Легендарний Mercedes-AMG Hammer, схоже, отримає нове життя. Німецька компанія HWA оприлюднила в Instagram перше зображення автомобіля, силует якого дуже схожий на відомий прототип, повідомляє CarScoops. Деталі моделі поки не розкриваються, проте на кадрі помітний силует Mercedes-Benz W124, а сучасна оптика вказує: класичний дизайн хочуть доповнити новими технологіями.

Силует нового седана нагадує культовий Mercedes-Benz W124

Варто зазначити, що оригінальний автомобіль Hammer з'явився у 1980-х, коли AMG ще була незалежним тюнінг-ательє. Замість стандартного мотора седан отримав потужний V8. Версія з 5,5-літровим двигуном розвивала 355 к.с. і розганялася до 100 км/год приблизно за п'ять секунд. Згодом з'явився й шестилітровий варіант на 385 к.с.

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Для HWA це не перший експеримент із класикою Mercedes. Раніше компанія показала HWA EVO, сучасну інтерпретацію спортивного Mercedes-Benz 190E Evo II. Тепер у фокусі ще одна культова модель, однак про двигун, потужність, вартість і тираж у HWA поки мовчать.

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