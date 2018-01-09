Станислав, давайте познакомимся! Что посмотреть в Ивано-Франковске

Как добраться

В Ивано-Франковск проще всего доехать пассажирским поездом №149К Киев — Ивано-Франковск (время в пути — 11 ч. 5 мин., цена — 532 грн в купе). Или поездом №043К (время в пути — 12 ч. 45 мин., цена — 195 грн в купе).

Из Киева до Ивано-Франковска лучше всего ехать по маршруту Е40/М06 через Житомир и Ровно (по трассе Киев — Чоп). Его протяжённость 621 км, время в пути — около восьми часов. Если нет своего авто, можно воспользоваться услугами BlaBlaCar (стоимость поездки — от 300 грн).

Раньше Ивано-Франковск назывался Станиславом — в честь сына основателя города, польского магната Андрея Потоцкого. Но в 1962 году по случаю 300-летия со дня основания его переименовали в Ивано-Франковск, в честь писателя Ивана Франко, который часто бывал в городе. Местные жители называют свой город ласково — Франик.

Обычно украинские туристы бывают здесь проездом, направляясь на отдых или катание на лыжах в соседние Яремче, Буковель, Ворохту и т. п. Но Ивано-Франковск и сам по себе достоин внимания, ведь это город аллей и парков, город-остров (который омывают две реки — Быстрица Солотвинская и Быстрица Надворнянская), город-прогулка.

Всем известны липовая аллея, ведущая в парк Шевченко, и знаменитая Стометровка, или Сотка (местный Крещатик), — любимые места отдыха гостей и местных жителей.

А недалеко от Сотки находится фирменный магазин "Княгинин", где можно отовариться хвалёным "Прикарпатским бальзамом", настоянным на нескольких десятках ароматных карпатских трав.

На Сотке, как и в окрестностях, красуется немало кованых из металла шедевров — подарков мастеров, ежегодно в первых числах мая съезжающихся сюда на "Праздник кузнецов". Фестиваль стал традиционным, проводится уже 15 лет, и жители Ивано-Франковска привыкли к тому, что кузнецы гостят и уезжают, а плоды их трудов, как то кованые пасхальное солнце, букет мастеров, круг колец, фотоаппарат и прочие, остаются и украшают город в самых неожиданных местах. По ним уже можно проводить квесты.

Символ города — городская ратуша, где сейчас расположен Краеведческий музей

Трёхметровое металлическое "дерево счастья" — ещё один подарок кузнецов ко дню города. На его ветвях сотни "кованых подарков": здесь и человек-оркестр, и детские качели, и жар-птицы, и удивительные цветы. Установлена скульптура на месте, где несколько раз не приживалось живое дерево.

За парком Тараса Шевченко раскинулось городское озеро, искусственно созданное в 1955 году. Его ещё именуют Станиславским морем. На озере находится островок Любви, куда влюблённые пары ходят гулять и кататься на лодочках.

Из-за близости к горам Ивано-Франковск ещё называют восточными воротами Карпат. В двух с половиной часах езды в Надворнянском направлении находится самая высокая гора Украины — Говерла (2061 м). Кроме того, Ивано-Франковск расположен всего в 150–300 км от границ Польши, Румынии, Венгрии и Словакии, поэтому его жители с удовольствием отправляются в эти страны на выходные и праздники.

Купить сувениры в городе можно в крепостной галерее "Бастион". Она находится рядом с одним из исторических памятников Ивано-Франковска — остатками городской оборонной стены и состоит из террасы для прогулок и галереи. Здесь посетители могут увидеть живую историю — старые крепостные стены, законсервированные и спрятанные под стекло. В галерее расположены кофейня, ресторан, галерея современного искусства "Арт на Мур", магазины керамики, этноодежды, товаров для рукоделия и изготовления украшений, картин с городскими пейзажами и др. В галерее также проходят выставки фотографии, живописи, графики, скульптуры, презентации книг. На площади организовывают фестивали, в частности международный фестиваль "Праздник кузнецов".

Символ города — городская ратуша, где сейчас расположен Краеведческий музей. В нескольких метрах возвышается Покровский кафедральный собор (бывший армянский костёл), украшенный скульптурами и фресками. В XVIII веке на этом месте стояла деревянная церковь, где находилась чудотворная икона Девы Марии.

В Ивано-Франковске есть несколько интересных фонтанов. Под музыкальным фонтаном в виде бассейна с чашей на Вечевом майдане можно стоять или ходить, наблюдая водопад как бы изнутри перед собой, читать книжку на парапете и даже показывать трюки на велосипеде, что и делают местные велобайкеры. В ночное время фонтан переливается разными цветами и "танцует" под музыкальные композиции. Другой фонтан был построен в 2000 году на площади Рынок и должен был символизировать возрождение жизни. Он изначально имел форму яйца, из скорлупы которого пробивались побеги растений. Но со временем металлические "побеги" сломались и осталась только каменная часть фонтана. В 2004 году монумент оказался в эпицентре политического скандала. Остроумные горожане объявили его памятником яйцу, брошенному в Виктора Януковича, тогда кандидата в президенты Украины.

На площади Рынок в январе-феврале ежегодно проходит выставка мёда

В январе в городе также можно посетить "Коляду на Майзлях" — рождественский фестиваль церковных и кафедральных хоров и любительских хоровых коллективов.

На площади Рынок, возле городской ратуши, в январе-феврале проходит ярмарка-выставка мёда и продуктов пчеловодства с целью возрождения древних традиций медоварения. А в середине января — фестиваль "Питьевой мёд", посвящённый вкуснейшему хмельному напитку — медовухе.

Ну а если надоест "праздник живота" в Ивано-Франковске, на Рождество теперь можно "заскочить" в соседнюю Румынию. Здесь традиции очень близки к украинским. После щедрого румынского застолья можно побродить по городку Сигету-Мармацией, где жил будущий нобелевский лауреат, известный писатель и журналист Эли Визель, а заодно пощекотать нервы на известном "Весёлом кладбище". Из Ивано-Франковска до этих мест всего каких-то три с половиной часа езды на машине.