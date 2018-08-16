"Эйфелева" башня с видом на море. Как отдохнуть и что посмотреть на загадочном острове Джарылгач

Как добраться
Если ехать из Киева, есть несколько вариантов. Первый — прямой автобус Киев — Скадовск (стоимость билета около 470 грн, время в пути — 5 часов). Второй — сначала поездом Киев — Херсон (есть несколько вариантов; время в пути от 7 до 12 часов, стоимость купе около 404 грн). А затем от херсонского ж/д вокзала или автовокзала автобусом до Скадовска (время в пути 1,5–2 часа, билет от 80 грн).
По трассе Киев — Одесса, затем по М14 на Николаев, а затем на Херсон, и далее по Е97 — на Скадовск. Общее расстояние — 780 км, время в пути около 8 часов. Водители отмечают, что дорога в основном хорошая, но бывают нюансы.
На остров
От Скадовска. На остров ходят катера от центрального городского пляжа или причала для катеров возле консервного завода. И там, и там можно оставить машину на стоянке. Время в пути 15–30 минут. Стоимость — около 140–160 грн в обе стороны с человека.
От пгт Лазурное. Экстремалы переплывают самостоятельно (от берега до берега здесь какая-то сотня метров), но ходят и лодки, которые гривен за 20 могут вас доставить на крайнюю западную точку косы. В засушливый период можно перейти и пешком, но песок вязкий, лучше не рисковать.
Безлюдных островов в Украине предостаточно: маленькие, большие, на реках, на море. В общем, хочешь оторваться от людей — есть где засесть Робинзоном. Но остров Джарылгач в Херсонской области особенный.
Самый крупный из необитаемых островов в Чёрном море и вообще в Европе (его площадь 62 кв. км), он как магнитом притягивает туристов. Во-первых, Джарылгач окружают необычайно чистые воды и от перенасыщенных отдыхающими курортов он далеко. Во-вторых, тут можно бесплатно оздоровиться — в солёных озёрах полно лечебных грязей. В-третьих, место идеальное, чтобы слиться с дикой природой, наблюдая за резвящимися дельфинами и дикими оленями. А в-четвёртых, можно потом похвастаться в соцсетях селфи с "Эйфелевой" башней на заднем плане.
Попасть на Джарылгач можно только с помощью катера — или от Скадовска, или от Лазурного
Выглядит остров, как вытянутая рыбина: узкое туловище — 23 км длиной и 19-километровый хвост-коса. В самой широкой части эта рыбина составляет всего лишь 4,8 км. Тем не менее на спине этого чуда-юда разместился целый мир.
От Скадовска и материка остров отделяет Джарылгачский залив. Для любителей точности добавим: на самом деле другая сторона острова омывается тоже не морем, а другим заливом — Каркинитским, за которым уже Крым. Купаться лучше в заливе ближе к Скадовску — вода теплее, медуз меньше. Но любители открытого моря размещаются на другой стороне острова. Дикие пляжи опоясывают остров и тянутся на многие километры, ярко-лазурные волны прозрачны и чисты — не зря место называют "украинскими Мальдивами"; закаты и рассветы переливаются всеми цветами — от пурпурного до золотого, под жарким солнцем нагреваются и благоухают степные травы и распускаются диковинные цветы. Более 200 солёных озёр растекаются причудливой сетью по всей степи.
Это место получило статус Национального природного парка только в 2009 году: теперь животные здесь под охраной, но экологическая ситуация всё ещё неустойчивая
Такая красота не оставляет равнодушными не только людей, но и животных. Давным-давно в местных степях жили тарпаны, сайгаки и куланы. Но были истреблены, так что в ХХ веке их заменили завезёнными ланями, оленями и муфлонами. Украинские учёные ещё с 1919 года бились за то, чтобы добыть этому месту статус охраняемого, но лишь в 2009 году был создан Национальный природный парк "Джарылгачский". Так что вести себя здесь теперь нужно соответствующим образом — учёные продолжают сетовать, что экология тут весьма неустойчива.
Олени — не коренные жители острова, их завезли сюда после того, как из-за неконтролируемой охоты остров едва не лишился вообще каких-либо представителей фауны
Достопримечательности здесь тоже есть. Например, джарылгачский маяк на крайней восточной оконечности острова. Говорят, что его проект делал сам Гюстав Эйфель, создатель знаменитой парижской башни. 24-метровая железная конструкция была установлена ещё в 1902 году и исправно указывала судам путь в Скадовский порт. В 1997 году "старика" решили отправить на пенсию, а рядом возвели новый аналогичный объект. Оборудование со старого маяка сняли, но сам каркас признали историческим памятником культуры. Так что теперь на острове два маяка, возле которых есть родник с питьевой водой.
Говорят, что проект джарылгачского маяка был создан самим Гюставом Эйфелем, спроектировавшим знаменитую парижскую башню
С этим родником связана легенда о появлении острова. Скифский царь Ахиллес возжелал жениться на Ифигении, дочери одного из греческих царей. Целомудренная девушка уже готова была броситься в море, лишь бы не вступать в ненавистную связь. Но богиня Артемида решила спасти свою жрицу и сыпала ей под ноги песок. Девушка бежала, Ахиллес преследовал её, но в конце концов устал и оставил Ифигению в покое. А песок остался, со временем превратившись в остров. Родник тоже легендарный — якобы из него пил Ахиллес во время погони. К этому же периоду — Троянской войны — относятся и первые упоминания о Джарылгаче у Птолемея и Геродота.
Вторая достопримечательность на косе Глубокой — памятник солдатам, которые погибли на острове во время Второй мировой. Так что, если хотите назначить кому-то свидание, то и на безлюдном острове есть для этого хорошие ориентиры.
Многие приезжают сюда для дикого отдыха. Обычно палатки ставят где хотят, но в районе маяка есть специально отведённые места с биотуалетами и мусорными баками
Где жить
Многие приезжают сюда для дикого отдыха. Обычно палатки ставят где хотят, но в районе маяка есть специально отведённые культурные места с биотуалетами и мусорными баками. А также что-то вроде полевой кухни, где также есть лежаки под навесом. С собой надо взять не только палатку: и дрова, и продукты тоже придётся везти с материка. Питьевая вода на острове есть только в двух-трёх местах. А дров вообще нет — рубить редкие оливковые деревья запрещено.
Более цивилизованный вариант — на базе отдыха на косе Глубокой. Здесь есть камышовая база отдыха "У Гаврилыча". Для пляжного отдыха здесь предлагают шезлонги, навесы и лежаки. Переночевать можно в туристических палатках (150 грн, дают матрас и постель) или трёхместных домиках (250 грн с домика за сутки). Есть Wi-Fi. Душ, умывальник и туалет на территории. Поскольку здесь отдых более активный — с дискотеками, то любителям тишины и покоя не подойдет.
Альтернатива — богатый выбор пансионатов, гостиниц и частного сектора в самом Скадовске для тех, кто решил отдохнуть на острове лишь денёк.
Слиться с природой
Лучшего места для медитативного слияния с природой трудно и придумать: не зря сюда часто приезжают с палатками практикующие йоги и эзотерики. Стоит отойти от цивилизованных стоянок на расстояние 15 минут — и вокруг тишина, которую нарушают лишь шорох волн да птичий щебет. И непуганые животные, как в настоящей саванне. Совершенно не боясь людей, к палаткам подходят лани и олени, прибегают дикие кабанчики — охотно берут с рук еду. Правда, кабанчиков прикармливать не рекомендуют, а то потом прибегут вечером всей бандой и съедят все ваши запасы. Есть также енотовидные собаки, зайцы, муфлоны и дикие лошади. Дельфины подплывают к берегу чуть ли не на расстояние вытянутой руки.
На Джарылгаче — рай для бёрдвотчеров. Здесь насчитывают 248 видов птиц, из них 115 редкие и находятся под охраной. Есть даже лагуна с лебедями.
Сафари
Сливаться с природой можно двумя способами: на своих двоих или заказать сафари. Многие скадовские турфирмы предлагают такую услугу, можно её заказать и в камышовом городке. На грузовике-вездеходе можно ехать и по накатанной дороге, среди зарослей тростника и оливковых деревьев, или проложить путь прямо через озёра, рассматривая животных и позволяя им рассматривать вас.
Пляжный релакс
Чистая бирюзовая вода, практически белый мелкий песок, яркое солнце — можно в неге и безделии насыщать организм витамином D хоть целыми днями. Главное, определиться с местом. Пляжи на маяке и косе Глубокой отличаются. На маяках практически открытое море — волны выше, медуз и водорослей больше, но зато здесь и просторнее. А на Глубокой — уютный залив с более тёплой водой. Активные туристы не ленятся пройти несколько километров, чтобы сравнить оба природных бассейна самостоятельно. Более изнеженные могут договориться доехать на джипе или газике, которые периодически курсируют из одной точки в другую.
ЛАЙФХАК
Даже собираясь на Джарылгач всего на день, захватите с собой минимальный паёк и, главное, воду: купить здесь её и продукты фактически негде. Правда, на базе "У Гаврилыча" есть кафе, где готовят блюда из выловленной тут же рыбы. Особенно ценится печень ската, уха, жареная морская рыба — тот же бычок. Трёхразовое питание обойдётся отдыхающему гривен в 200 за день. А ещё некоторые теплоходы, которые привозят туристов утром, остаются на причалах острова до вечера. На них тоже предлагают перекусить, правда, большого разнообразия и изысков не ждите.