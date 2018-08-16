"Эйфелева" башня с видом на море. Как отдохнуть и что посмотреть на загадочном острове Джарылгач

О крупнейшем необитаемом острове в Черном море и Европе, его пустынных пляжах, лечебных грязах и местах для селфи, рассказывает Фокус

Как добраться

Если ехать из Киева, есть несколько вариантов. Первый — прямой автобус Киев — Скадовск (стоимость билета около 470 грн, время в пути — 5 часов). Второй — сначала поездом Киев — Херсон (есть несколько вариантов; время в пути от 7 до 12 часов, стоимость купе около 404 грн). А затем от херсонского ж/д вокзала или автовокзала автобусом до Скадовска (время в пути 1,5–2 часа, билет от 80 грн).

По трассе Киев — Одесса, затем по М14 на Николаев, а затем на Херсон, и далее по Е97 — на Скадовск. Общее расстояние — 780 км, время в пути около 8 часов. Водители отмечают, что дорога в основном хорошая, но бывают нюансы.

На остров

От Скадовска. На остров ходят катера от центрального городского пляжа или причала для катеров возле консервного завода. И там, и там можно оставить машину на стоянке. Время в пути 15–30 минут. Стоимость — около 140–160 грн в обе стороны с человека.

От пгт Лазурное. Экстремалы переплывают самостоятельно (от берега до берега здесь какая-то сотня метров), но ходят и лодки, которые гривен за 20 могут вас доставить на крайнюю западную точку косы. В засушливый период можно перейти и пешком, но песок вязкий, лучше не рисковать.

Безлюдных островов в Украине предостаточно: маленькие, большие, на реках, на море. В общем, хочешь оторваться от людей — есть где засесть Робинзоном. Но остров Джарылгач в Херсонской области особенный.

Самый крупный из необитаемых островов в Чёрном море и вообще в Европе (его площадь 62 кв. км), он как магнитом притягивает туристов. Во-первых, Джарылгач окружают необычайно чистые воды и от перенасыщенных отдыхающими курортов он далеко. Во-вторых, тут можно бесплатно оздоровиться — в солёных озёрах полно лечебных грязей. В-третьих, место идеальное, чтобы слиться с дикой природой, наблюдая за резвящимися дельфинами и дикими оленями. А в-четвёртых, можно потом похвастаться в соцсетях селфи с "Эйфелевой" башней на заднем плане.

Попасть на Джарылгач можно только с помощью катера — или от Скадовска, или от Лазурного

Выглядит остров, как вытянутая рыбина: узкое туловище — 23 км длиной и 19-километровый хвост-коса. В самой широкой части эта рыбина составляет всего лишь 4,8 км. Тем не менее на спине этого чуда-юда разместился целый мир.

От Скадовска и материка остров отделяет Джарылгачский залив. Для любителей точности добавим: на самом деле другая сторона острова омывается тоже не морем, а другим заливом — Каркинитским, за которым уже Крым. Купаться лучше в заливе ближе к Скадовску — вода теплее, медуз меньше. Но любители открытого моря размещаются на другой стороне острова. Дикие пляжи опоясывают остров и тянутся на многие километры, ярко-лазурные волны прозрачны и чисты — не зря место называют "украинскими Мальдивами"; закаты и рассветы переливаются всеми цветами — от пурпурного до золотого, под жарким солнцем нагреваются и благоухают степные травы и распускаются диковинные цветы. Более 200 солёных озёр растекаются причудливой сетью по всей степи.

Это место получило статус Национального природного парка только в 2009 году: теперь животные здесь под охраной, но экологическая ситуация всё ещё неустойчивая

Такая красота не оставляет равнодушными не только людей, но и животных. Давным-давно в местных степях жили тарпаны, сайгаки и куланы. Но были истреблены, так что в ХХ веке их заменили завезёнными ланями, оленями и муфлонами. Украинские учёные ещё с 1919 года бились за то, чтобы добыть этому месту статус охраняемого, но лишь в 2009 году был создан Национальный природный парк "Джарылгачский". Так что вести себя здесь теперь нужно соответствующим образом — учёные продолжают сетовать, что экология тут весьма неустойчива.

Олени — не коренные жители острова, их завезли сюда после того, как из-за неконтролируемой охоты остров едва не лишился вообще каких-либо представителей фауны

Достопримечательности здесь тоже есть. Например, джарылгачский маяк на крайней восточной оконечности острова. Говорят, что его проект делал сам Гюстав Эйфель, создатель знаменитой парижской башни. 24-метровая железная конструкция была установлена ещё в 1902 году и исправно указывала судам путь в Скадовский порт. В 1997 году "старика" решили отправить на пенсию, а рядом возвели новый аналогичный объект. Оборудование со старого маяка сняли, но сам каркас признали историческим памятником культуры. Так что теперь на острове два маяка, возле которых есть родник с питьевой водой.

Говорят, что проект джарылгачского маяка был создан самим Гюставом Эйфелем, спроектировавшим знаменитую парижскую башню

С этим родником связана легенда о появлении острова. Скифский царь Ахиллес возжелал жениться на Ифигении, дочери одного из греческих царей. Целомудренная девушка уже готова была броситься в море, лишь бы не вступать в ненавистную связь. Но богиня Артемида решила спасти свою жрицу и сыпала ей под ноги песок. Девушка бежала, Ахиллес преследовал её, но в конце концов устал и оставил Ифигению в покое. А песок остался, со временем превратившись в остров. Родник тоже легендарный — якобы из него пил Ахиллес во время погони. К этому же периоду — Троянской войны — относятся и первые упоминания о Джарылгаче у Птолемея и Геродота.

Вторая достопримечательность на косе Глубокой — памятник солдатам, которые погибли на острове во время Второй мировой. Так что, если хотите назначить кому-то свидание, то и на безлюдном острове есть для этого хорошие ориентиры.

Многие приезжают сюда для дикого отдыха. Обычно палатки ставят где хотят, но в районе маяка есть специально отведённые места с биотуалетами и мусорными баками