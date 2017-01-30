Где в Украине дышать легко. Экологический рейтинг областей

"Честно говоря, я не рекомендовал бы своим друзьям жить в Днепропетровской области, — признаётся эколог Сергей. — Мало того что там высокая природная радиация — промышленная деятельность едва ли совместима со здоровой жизнью". Мы говорили с ним в Одессе, во время семинара по экологии и атомной энергетике, организованного Одесским национальным политехническим университетом. Там узнали массу интересных вещей. К примеру, что жители тех областей, которые находятся на Украинском кристаллическом щите (прежде всего Кировоградской и Днепропетровской), получают повышенную дозу радонового облучения. Что на Ровенской АЭС не предусмотрен проектом пруд-охладитель, из-за чего станция вынуждена использовать воды реки Стырь, в которой время от времени экологи фиксируют радиоактивный тритий. Что многие украинские "предельно допустимые нормы" вызывают у европейцев шок. К примеру, если для Украины содержание того же трития в воде не должно превышать 30 тыс. Бк/л, то в странах ЕС допустимая концентрация этого радионуклида — 100 Бк/л. Так возникла идея сделать экологический рейтинг областей.

Для этого мы взяли 6 показателей: выбросы в атмосферу загрязняющих веществ; сброс сточных, шахтно-карьерных и коллекторно-дренажных вод; доля питьевой воды, которая по качеству не соответствует стандарту; создание особо опасных отходов I–III классов (неоновые лампы, батарейки, кислоты и т. д.); концентрацию нитратов в почве; а также среднегодовую дозу радонового облучения, получаемого человеком, который 80% времени проводит в помещении. Мы попытались провести параллель между этими данными и двумя показателями, относящимися к здоровью человека: количеством злокачественных новообразований и средней продолжительностью жизни совокупно для мужчин и женщин. Мы поставили не совсем обычный эксперимент и получили в результате интереснейшую картину. Самые опасные для здоровья — Днепропетровская, Запорожская и Донецкая области, самые безопасные — Черновицкая, Закарпатская и Волынская.

44 занимает Украина в рейтинге 180 стран по индексу экологической эффективности в 2016 году

Работая над рейтингом, мы столкнулись с неожиданной проблемой: украинские экологи (а мы связались с более чем десятком различных организаций и учреждений) оказались не в состоянии предоставить нам необходимые данные по загрязнению воды и почвы, в том числе и радионуклидами. Фразу "мы это не мониторим, а мониторим только то, и по нашим данным нельзя делать никаких обобщений" мы слышали почти от каждого эколога. К тому же некоторые из них открыто признавали несовершенство существующей системы мониторинга.

"Эта система не работает должным образом уже лет десять, — рассказывает Фокусу Виктор Мельничук, эксперт Национального экологического центра Украины. — То бензина нет, чтобы поехать и взять пробы, то кадров. Кроме того, привязка к гранично допустимым нормам загрязнения, что принято в Украине, — ошибочный путь оценки состояния окружающей среды. К примеру, сейчас экологи определяют, грубо говоря, сколько дафний или личинок рыб погибнет при той или иной концентрации вредных веществ в воде. Но при этом упускают из виду ситуацию в экосистемах, качество вод, их способность к самоочищению, отличия от первоначального состояния и т. д. Из-за совкового подхода в воде продолжают видеть только ресурс".

Центральная геофизическая обсерватория в прошлом году проверила на наличие нитратов почву в тринадцати областях Украины, в 2014-м исследовала лишь одну область, а до этого, в 2010-м — ещё четыре. По шести областям этих данных нет вообще.

С радиацией ещё хуже. Если в Чернобыльской зоне делают замеры всего, что только можно, то на территориях, прилегающих к урановым шахтам Кировоградщины, уровень радиации особо никого не интересует. В Украине также нет актуальных карт по загрязнению территорий радиоактивными цезием и стронцием. Единственную карту радиационной активности даёт та же Центральная геофизическая обсерватория Украины, анализирующая мощность экспозиционной дозы гамма-излучения. Но поскольку гамма-излучение распределяется более-менее равномерно по всей Украине (за исключением Чернобыльской зоны и нескольких районов на севере Житомирской области) и к тому же постоянно меняется, никаких серьёзных выводов на основании этой карты сделать нельзя. На этом настаивает заместитель начальника отдела радиационного экологического контроля обсерватории Жанна Лукьянова.

Если бы у нас были исчерпывающие данные по радиации, а также по загрязнению почвы и воды, очень вероятно, что позиции в рейтинге Кировоградской и Харьковской областей были бы гораздо хуже. Но даже в таком виде наше исследование будет полезно украинцам, чтобы знать, каким воздухом они дышат, какую воду пьют и что может быть в тех продуктах, которые они едят.

1

Черновицкая область

⇓ Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ (2015 год) — 3,2 тыс. т

⇓ Сброс сточных вод (2015 год) — 42 млн куб. м

⇑ Доля питьевой воды, не соответствующей стандарту, (2014 год) — 0,25%

⇓ Создание отходов I–III классов (2015 год) — 0,1 тыс. т

⇓ Концентрация нитратов в почве (2014) — 2 мг/кг

⇓ Среднегодовая доза радонового облучения — 2,2 МЗв

⇓ Количество злокачественных новообразований на 100 тыс. населения (2015 год) — 267

Средняя продолжительность жизни (2015 год) — 73 года*

Здесь нет и сотой доли тех экологических проблем, с которыми сталкиваются крупные промышленные области. Местные экологи говорят лишь о вреде бесконтрольной рубки карпатских лесов и незаконной добычи гравия из горных рек. Предприятия Черновицкой области создают наименьшее количество опасных отходов в Украине и меньше всего выбрасывают в атмосферу вредных веществ. Основные загрязнители здесь не металлургические гиганты, а жиркомбинат в Черновцах, кирпичный завод в Кицманском районе и бетонный завод в Новоднестровске. Воду больше всего загрязняет КП "Черновцыводоканал", сбросившее в прошлом году в Прут и Днестр почти 15 тыс. т загрязнённой воды.

2

Закарпатская область

⇓ Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ (2015 год) — 4,4 тыс. т

⇓ Сброс сточных вод (2015 год) — 32 млн куб. м

⇓ Создание отходов I–III классов (2015 год) — 2,5 тыс. т

⇓ Среднегодовая доза радонового облучения — 2,2 МЗв

⇓ Количество злокачественных новообразований на 100 тыс. населения (2015 год) — 235

Средняя продолжительность жизни (2015 год) — 70,7 года

В Закарпатской области, где нет крупных предприятий, а значительная часть территории покрыта горами, самая благополучная экологическая ситуация в Украине. Здесь фиксируется наименьшее количество онкозаболеваний, область сбрасывает в реки меньше всего сточных вод, а объёмы выбросов вредных веществ в атмосферу одни из самых низких по Украине (после Черновицкой области). Тем не менее экологические проблемы есть и в Закарпатье. В с. Рокосово Хустского района уже не первый год ждут утилизации или транспортировки за пределы области около 200 т токсических отходов, в состав которых входит симазин, атразин, прометрин и другие ядовитые вещества.

3

Волынская область

⇓ Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ (2015 год) — 4,7 тыс. т

⇓ Сброс сточных вод (2015 год) — 44 млн куб. м

⇓ Доля питьевой воды, не соответствующей стандарту, (2014 год)— 0,04%

⇓ Создание отходов I–III классов (2015 год) — 0,6 тыс. т

⇓ Концентрация нитратов в почве (2015) — 5 мг/кг

⇓ Среднегодовая доза радонового облучения — 2,2 МЗв

⇓ Количество злокачественных новообразований на 100 тыс. населения (2015 год) — 275

Средняя продолжительность жизни (2015 год) — 71,5 года

По данным областного управления статистики, в прошлом году объёмы выбросов вредных веществ в атмосферу Волыни составили 47,4 тыс. т. Треть этих выбросов обеспечивает Волынский филиал предприятия "Львовгазтранс" в Ковеле. В Луцке из-за большого количества автотранспорта зафиксировано повышенное содержание в воздухе формальдегида, фенола и диоксида азота. Больше трети полигонов твёрдых бытовых отходов области переполнены и нуждаются в расширении. Они являются постоянным источником опасного биогаза, вредящего здоровью жителей близлежащих городов и сёл.

4

Тернопольская область

⇓ Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ (2015 год) — 8,5 тыс. т

⇓ Сброс сточных вод (2015 год) — 32 млн куб. м

⇔ Доля питьевой воды, не соответствующей стандарту, (2014 год)— 0,16%

⇓ Создание отходов I–III классов (2015 год) — 11,1 тыс. т

⇓ Среднегодовая доза радонового облучения — 3,1 МЗв

⇓ Количество злокачественных новообразований на 100 тыс. населения (2015 год) — 311

Средняя продолжительность жизни (2015 год) — 73,4 года

Тернопольская область — национальный лидер по продолжительности жизни. В регионе нет крупных промышленных предприятий, и около 80% вредных выбросов в атмосферу здесь составляет метан, который гораздо менее вреден для здоровья, чем твёрдые частицы и неметановые лёгкие органические соединения, в обилии генерирующиеся машиностроительными и металлургическими заводами промышленных областей. По данным Минэкологии, больше всего вреда атмосфере области наносят Тернопольское линейное управление магистральных газопроводов и Гусятинская газокомпрессорная станция, а основные загрязнители воды — коммунальные предприятия, на долю которых приходится около 80% вредных выбросов.

5

Ивано-Франковская область

⇑ Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ (2015 год) — 223,9 тыс. т

⇓ Сброс сточных вод (2015 год) — 58 млн куб. м

⇓ Создание отходов I–III классов (2015 год) — 3,3 тыс. т

⇓ Среднегодовая доза радонового облучения — 2,2 МЗв

⇓ Количество злокачественных новообразований на 100 тыс. населения (2015 год) — 278

Средняя продолжительность жизни (2015 год) — 73,2 года

Бурштынская ТЭС, работающая на угле, — основной поставщик вредных выбросов в области. Только в прошлом году станция выбросила в окружающую среду почти 200 тыс. т загрязняющих веществ. У второго по объё­му выбросов загрязнителя области, Калушской ТЭЦ, показатели вдвое ниже. Две эти станции в прошлом году выбросили в воздух больше вредных для здоровья отходов, чем Харьковская, Одесская, Хмельницкая, Сумская, Николаевская, Кировоградская, Ровенская, Житомирская, Херсонская, Тернопольская, Волынская, Закарпатская и Черновицкая области вместе взятые. Вторая серьёзная проблема Ивано-Франковщины — изношенные и устаревшие сети коммунальных предприятий. Только "Тлумач-водоканал" в г. Тлумач ежегодно сбрасывает в приток Прута, реку Тлумачик, около 130 т воды, загрязнённой вредными для здоровья веществами.

6

Хмельницкая область

⇓ Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ (2015 год) — 18,3 тыс. т

⇓ Сброс сточных вод (2015 год) — 43 млн куб. м

⇓ Доля питьевой воды, не соответствующей стандарту, (2014 год) — 0,07%

⇓ Создание отходов I–III классов (2015 год) — 0,5 тыс. т

⇓ Концентрация нитратов в почве (2015 год) — 4 мг/кг

⇓ Среднегодовая доза радонового облучения — 2,2 МЗв

⇑ Количество злокачественных новообразований на 100 тыс. населения (2015 год) — 373

Средняя продолжительность жизни (2015 год) — 71,8 года

На Хмельнитчине насчитывается почти 2100 предприятий, выбрасывающих в воздух вредные вещества. Большая их часть работает в сфере машиностроения и металлообработки, обеспечивая 55% всех вредных выбросов области в атмосферу. Больше всего загрязняет окружающую среду цементный завод в Каменец-Подольском. В самом Хмельницком концентрация только диоксида азота в воздухе превышена в 7 раз.

По данным департамента экологии и природных ресурсов Хмельницкой облгосадминистрации, в водоёмах рыбохозяйственного назначения области содержание меди превышает предельно допустимые концентрации в 4,9 раза, марганца — в 3,1 раза, нитритов — в 3,5 раза, шестивалентного хрома, наиболее опасного для здоровья людей, — в 3,7 раза. Наихудшая ситуация сложилась в бассейне Южного Буга. Рекордсмен по загрязнению воды — коммунальное предприятие посёлка Летичев. Негативно влияют на чистоту воды и 16 сахарных заводов области. Наиболее тяжёлая экологическая ситуация сложилась в Каменец-Подольськом, Хмельницком, Нетешине, Дунаевцах и Волочиске.

7

Ровенская область

⇓ Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ (2015 год) — 10,2 тыс. т

⇓ Сброс сточных вод (2015 год) — 60 млн куб. м

⇓ Доля питьевой воды, не соответствующей стандарту, (2014) — 0,07%

⇓ Создание отходов I–III классов (2015 год) — 0,8 тыс. т

⇑ Концентрация нитратов в почве (2015 год) — 14 мг/кг

⇓ Среднегодовая доза радонового облучения — 3,1 МЗв

⇓ Количество злокачественных новообразований на 100 тыс. населения (2015 год) — 251,4

Средняя продолжительность жизни (2015 год) — 71,35 года

В области работает всего 257 предприятий, имеющих разрешение на выброс в атмосферу вредных веществ. Это в 14 раз меньше, чем, к примеру, на Донетчине. А количество вредных выбросов в Ровенской области в 11 раз ниже, чем в среднем по Украине.

Однако на Ровенщине низкое качество питьевой воды, а показатель концентрации нитратов в земле в два раза выше среднего значения по Украине. Основной загрязнитель окружающей среды — производитель минеральных удобрений "Ривнеазот", выбрасывающий в атмосферу почти 3 тыс. т вредных веществ в год. Кроме того, в отвалах предприятия скопилось 15,4 млн т фосфогипса — отходов от изготовления фосфорной кислоты. Дренажные воды с отвала загрязняют реку Горынь, концентрация тяжёлых металлов в которой во много раз превышает гранично допустимые значения.

Из 27 мусоросвалок и полигонов бытовых отходов три — Ровенский, Варашский и Дубенский — переполнены.

8

Житомирская область

⇓ Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ (2015 год) — 9 тыс. т

⇓ Сброс сточных вод (2015 год) — 70 млн куб. м

⇓ Доля питьевой воды, не соответствующей стандарту, (2014 год) — 0,02%

⇓ Создание отходов I–III классов (2015 год) — 0,7 тыс. т

⇓ Концентрация нитратов в почве (2010 год)— 6 мг/кг

⇓ Среднегодовая доза радонового облучения — 2,2 МЗв

⇑ Количество злокачественных новообразований на 100 тыс. населения (2015 год) — 326

Средняя продолжительность жизни (2015 год) — 69,6 года

На Житомирщине самая неблагополучная радиационная обстановка, если не считать зоны отчуждения в Киевской области. По данным Национальной комиссии по радиационной защите населения, зонами радио­активного загрязнения в области считаются 145 населённых пунктов в 7 административных районах области: Емильчинском, Коростенском, Лугинском, Малинском, Народницком, Овручском, Олевском. Кроме того, в Чудновском районе есть радиоактивный могильник. Возможно, именно из-за повышенной радиации в Житомирской области самая низкая в Украине продолжительность жизни.

Разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу имеет 2141 предприятие области. Основные загрязнители воздуха: Бердичевский газопровод, сбросивший в течение прошлого года 181 т оксида азота, овощной комбинат "Станишовка" и деревообрабатывающее предприятие "Вивад 09".

9

Харьковская область

⇓ Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ (2015 год) — 53,4 тыс. т

⇑ Сброс сточных вод (2015 год) — 292 млн куб. м

⇓ Доля питьевой воды, не соответствующей стандарту, (2014 год) — 0,02%

⇑ Создание отходов I–III классов (2015 год) — 74,5 тыс. т

⇓ Концентрация нитратов в почве (2010 год) — 3 мг/кг

⇓ Среднегодовая доза радонового облучения — 2,2 МЗв

⇑ Количество злокачественных новообразований на 100 тыс. населения (2015 год) — 340

Средняя продолжительность жизни (2015 год) — 71,15 года

Харьковская область в тройке лидеров по созданию опасных отходов. Поэтому местные экологи считают загрязнение промышленными предприятиями почвы и воды одной из самых серьёзных угроз окружающей среде региона. Летом прошлого года экологи сообщали о значительном загрязнении нефтепродуктами реки Студенок, входящей в бассейн Сиверского Донца. Также был замечен крупный сброс загрязняющих веществ в Сиверский Донец Змиевской бумажной фабрикой.

Особо опасными зонами являются местные мусоросвалки, занимающие совокупно 271 га. Из 60 свалок Харьковщины 23 не соответствуют нормам, 6 перегружены и только 2 имеют разрешения на работу. Воздух загрязняют 678 предприятий, выбросивших только в прошлом году 53 тыс. т вредных веществ.

10

Луганская область

⇓ Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ (2015 год) — 115,2 тыс. т

⇓ Сброс сточных вод (2015 год) — 83 млн куб. м

⇑ Доля питьевой воды, не соответствующей стандарту, (2014 год) — 0,18%

⇓ Создание отходов I–III классов (2015 год) — 2,5 тыс. т

⇓ Среднегодовая доза радонового облучения — 2,2 МЗв

⇑ Количество злокачественных новообразований на 100 тыс. населения (2013 год) — 344

Средняя продолжительность жизни (2013 год) — 70,77 года

Объективную информацию об экологической ситуации в области собрать трудно: множество предприятий, загрязняющих окружающую среду, находятся на оккупированной территории и не отчитываются о своей деятельности. Под контролем украинских властей остались две теплоэлектростанции: угольная в г. Счастье и газомазутная в Северодонецке. До войны они считались основными загрязнителями воздуха области, выбрасывая в атмосферу тонны токсичных веществ.

Шахты Луганска загрязняют реки Сиверский Донец и Миус высокоминерализованными шахтными водами. Из-за устаревшего очистного оборудования сточные воды часто попадают в реки, озёра и даже в водопроводные сети. Так, в прошлом году водопровод оккупированного Первомайска был загрязнён сточными водами, из-за чего город надолго остался без воды.

11

Львовская область

⇓ Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ (2015 год) — 102,4 тыс. т

⇑ Сброс сточных вод (2015 год) — 220 млн куб. м

⇓ Доля питьевой воды, не соответствующей стандарту, (2014 год) — 0,03 %

⇓ Создание отходов I-III классов (2015 год)— 1,5 тыс. т

⇑ Концентрация нитратов в почве (2010 год)— 17 мг/кг

⇓ Среднегодовая доза радонового облучения — 2,2 МЗв

⇓ Количество злокачественных новообразований на 100 тыс. населения (2015 год) — 340

Средняя продолжительность жизни (2015 год) — 73,3 года

Основной загрязнитель воздуха на Львовщине — Добротворская ТЭС. В 2015 году станция выбросила в атмосферу 40,6 тыс. т вредных веществ — на 3 тыс. т больше, чем в 2014-м. Одним из самых опасных предприятий области специалисты считают Раздольское государственное горно-химическое предприятие "Сірка". После проверки в августе нынешнего года экологи сообщили, что оно сбрасывает в Днестр воду, в которой количество фосфатов превышено в 22 раза, железа — в 13 раз, цинка — в 20,5 раз, марганца — в 8 раз.

Катастрофическая ситуация сложилась и на недавно закрытой Грибовичской мусоросвалке, занимающей площадь в 33 га. Летом на ней неоднократно вспыхивали пожары, распространяя токсичный дым.

12

Сумская область

⇓ Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ (2015 год) — 17,5 тыс. т

⇓ Сброс сточных вод (2015 год) — 49 млн куб. м

⇓ Доля питьевой воды, не соответствующей стандарту, (2014 год) — 0,05%

⇑ Создание отходов I-III классов (2015 год) — 100,4 тыс. т

⇓ Среднегодовая доза радонового облучения — 2,2 МЗв

⇑ Количество злокачественных новообразований на 100 тыс. населения (2015 год) — 424

Средняя продолжительность жизни (2015 год) — 71,2 года

Одно из самых опасных предприятий области — комплекс химической промышленности "Сумыхимпром", производящий серную кислоту, минеральные удобрения и сульфаты. Предприятие генерирует опасные отходы, количество которых в хранилищах исчисляется сотнями тысяч тонн. Наиболее вредные для здоровья человека — фосфогипс и шлам. С советских времён в 13 райо­нах области в ненадлежащих условиях хранятся свыше 500 т запрещённых к использованию агрохимикатов, загрязняя воду и почву.

Из-за интенсивной добычи газа в Ахтырском, Лебединском, Роменском и Липоводолинском районах, а также из-за массового самовольного бурения водных скважин истощаются подземные воды, что грозит экологической катастрофой.

13

Николаевская область

⇓ Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ (2015 год) — 15,8 тыс. т

⇓ Сброс сточных вод (2015 год) — 77 млн куб. м

⇓ Доля питьевой воды, не соответствующей стандарту, (2014 год) — 0,03%

⇑ Создание отходов I-III классов (2015 год) — 62,6 тыс. т

⇓ Концентрация нитратов в почве (2015 год) — 3 мг/кг

⇓ Среднегодовая доза радонового облучения — 2,2 МЗв

⇑ Количество злокачественных новообразований на 100 тыс. населения (2015 год) — 381

Средняя продолжительность жизни (2015 год) — 70,3 года

Из-за многолетней активной работы машиностроительных и судостроительных заводов в области сложилась напряжённая экологическая ситуация. Сейчас из более чем тысячи предприятий, загрязняющих воздух региона, Министерство экологии и природных ресурсов выделяет три самых крупных. Это предприятие по производству стройматериалов "Югцемент", выбрасывающее в атмосферу соединения азота и оксида углерода, Николаевское линейное управление магистральных газопроводов и КП "Николаевгаз", загрязняющие воздух метаном.

По созданию особо опасных отходов Николаевщина занимает четвёртое место в Украине. В области 368 мусорных свалок, совокупная площадь которых составляет свыше 100 га.

14

Винницкая область

⇑ Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ (2015 год) — 134,7 тыс. т

⇓ Сброс сточных вод (2015 год) — 70 млн куб. м

⇓ Создание отходов I-III классов (2015 год) — 0,4 тыс. т

⇑ Концентрация нитратов в почве (2015 год) — 10 мг/кг

⇑ Среднегодовая доза радонового облучения — 4,8 МЗв

⇑ Количество злокачественных новообразований на 100 тыс. населения (2015 год) — 365

Средняя продолжительность жизни (2015 год) — 72 года

Главный источник загрязнения воздуха в Винницкой области — Ладыжинская ТЭС, работающая на угле. В 2015-м выбросы ТЭС в атмосферу составили 78,5 тыс. т — больше половины от общих выбросов по области. ТЭС загрязняет окружающую среду твёрдыми частицами, метаном, оксидами азота и углерода. Кроме того, при станции хранятся около 27 млн т токсичной золошлаковой смеси.

В 2015-м, по сравнению с предыдущим годом, в области наблюдалось более интенсивное загрязнение гидросферы: вместе со сточными водами в реки и озёра попало на 100 т больше нитратов, на 575 т больше хлоридов и на 43 т больше органических соединений. По данным экологов, наибольший вред водам области наносят коммунальные предприятия. В семи районных центрах области очистные сооружения работают неудовлетворительно, а в пяти — вообще отсутствуют.

15

Кировоградская область

⇓ Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ (2015 год) — 14,2 тыс. т

⇓ Сброс сточных вод (2015 год) — 43 млн куб. м

⇓ Доля питьевой воды, не соответствующей стандарту, (2014 год) — 0,03%

⇓ Создание отходов I-III классов (2015 год) — 6,5 тыс. т

⇑ Среднегодовая доза радонового облучения — 4,8 МЗв

⇑ Количество злокачественных новообразований на 100 тыс. населения (2015 год) — 465

Средняя продолжительность жизни (2015 год) — 70,3 года

Несмотря на то, что по большинству показателей Кировоградская область выглядит экологически неопасным регионом, средняя продолжительность жизни здесь значительно ниже, чем в других областях, а по количеству злокачественных новообразований область занимает первое место в Украине.

Одна из причин этого — расположение в зоне Украинского кристаллического щита, отличающегося повышенным радиационным фоном. Залежи урановой руды на Кировоградщине — самые большие в Европе. Из-за этого концентрация урана в подземных водах Кировоградской области почти в 10 раз выше, чем, к примеру, в Закарпатье. Только Побужский ферроникелевый комбинат в прошлом году выбросил в атмосферу 3,7 тыс. т вредных веществ — больше, чем все предприятия Черновицкой области.

16

Херсонская область

⇓ Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ (2015 год) — 8,9 тыс. т

⇓ Сброс сточных вод (2015 год) — 74 млн куб. м

⇓ Доля питьевой воды, не соответствующей стандарту, (2014 год) — 0,02%

⇑ Создание отходов I-III классов (2015 год) — 46,6 тыс. т

⇓ Концентрация нитратов в почве (2015 год)— 5 мг/кг

⇑ Среднегодовая доза радонового облучения — 5,2 МЗв

⇑ Количество злокачественных новообразований на 100 тыс. населения (2015 год) — 375

Средняя продолжительность жизни (2015 год) — 70 лет

Херсонская область — в тройке лидеров по дозе радонового облучения, которое может приводить к раку лёгких, и, как следствие, в тройке областей с самой короткой продолжительностью жизни. По количеству онкологических заболеваний Херсонщина занимает шестое место в Украине.

По данным Министерства экологии и природных ресурсов, воздух области загрязняют почти 500 предприятий. Наибольший вред атмосфере наносит Херсонское линейное производственное управление магистральных газопроводов, выбрасывающее более 840 тыс. т вредных веществ в год. Второе по количеству вредных выбросов предприятие — Херсонский нефтеперерабатывающий завод (500 тыс. т в год).

Пахотные земли Херсонской области часто используют нерационально, и они постепенно истощаются.

17

Полтавская область

⇓ Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ (2015 год) — 55,6 тыс. т

⇓ Сброс сточных вод (2015 год) — 96 млн куб. м

⇓ Доля питьевой воды, не соответствующей стандарту, (2014 год) — 0,04%

⇑ Создание отходов I-III классов (2015 год) — 52,5 тыс. т

⇓ Концентрация нитратов в почве (2015 год)— 5 мг/кг

⇓ Среднегодовая доза радонового облучения — 2,2 МЗв

⇑ Количество злокачественных новообразований на 100 тыс. населения (2015 год) — 373

Средняя продолжительность жизни (2015 год) — 71,2 года

На территории области находится 26 месторождений нефти, интенсивная добыча которой ведётся на протяжении последних семидесяти лет. Из-за этого реки и озёра загрязнены нефтепродуктами, фенолами и другими вредными веществами. Проблема настолько велика, что сёла, находящиеся в районе нефтяных промыслов, зачастую пользуются только привозной питьевой водой — нефтяным компаниям дешевле поставлять воду в сёла и платить компенсацию сельсоветам, чем инвестировать в очистные сооружения. Только в прошлом году компания "Укртатнафта" выплатила местным жителям около 1,5 млн грн. "Укртатнафта" лидирует и по загрязнению воздуха в области, выбрасывая в атмосферу 11,2 тыс. т вредных веществ в год. На втором месте с небольшим отрывом — Полтавский ГОК. А лидером по загрязнению рек и озёр пятый год подряд остаётся КП "Миргородводоканал", на которое приходится около 45% всех вредных стоков области.

18

Одесская область

⇓ Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ (2015 год) — 26,1 тыс. т

⇓ Сброс сточных вод (2015 год) — 184 млн куб. м

⇓ Доля питьевой воды, не соответствующей стандарту, (2014 год) — 0,02%

⇓ Создание отходов I-III классов (2015 год) — 3,4 тыс. т

⇑ Концентрация нитратов в почве (2015 год) — 10 мг/кг

⇑ Среднегодовая доза радонового облучения — 4,8 МЗв

⇑ Количество злокачественных новообразований на 100 тыс. населения (2015 год) — 351

Средняя продолжительность жизни (2015 год) — 70,4 года

Став крупным промышленным центром, Одесская область не инвестировала в очистные сооружения, из-за чего практически ежегодно оказывается в центре очередного скандала с отравлением местных жителей и отдыхающих. Так, в июне нынешнего года в больницах оказались 82 жителя Измаила, в том числе 57 детей, а общее число пострадавших превысило 700 человек. По данным Министерства экологии и природных ресурсов, больше всего загрязняют воду Инфоксводоканал, Котовскводоканал и Измаильский целлюлозно-картонный комбинат. Всего в прошлом году водные ресурсы загрязняло 121 предприятие. В источники инфекции превращаются и мелеющие в результате деятельности человека одесские лиманы, которые постепенно заполняются мусором, погибшей рыбой и растениями.

В прошлом году предприятия области увеличили вредные выбросы в атмосферу на 12%. Наиболее опасен в этом отношении Одесский припортовый завод, на долю которого приходится 80% вредных выбросов всей области. По данным Центральной геофизической лаборатории, в Одессе худший в Украине воздух — после Каменского Днепропетровской области.

19

Черниговская область

⇓ Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ (2015 год) — 33,9 тыс. т

⇓ Сброс сточных вод — 85 млн куб. м

⇓ Доля питьевой воды, не соответствующей стандарту, (2014 год) — 0,06%

⇓ Создание отходов I-III классов — 0,7 тыс. т

⇑ Концентрация нитратов в почве (2015 год) — 8 мг/кг

⇓ Среднегодовая доза радонового облучения — 3,9 МЗв

⇓ Количество злокачественных новообразований на 100 тыс. населения — 371

Средняя продолжительность жизни — 70,2 года

Больше всего загрязняет воздух области Черниговская ТЭЦ, работающая на угле. На её долю приходится 90% вредных выбросов всего Чернигова. Основным загрязнителем гидросферы региона является КП "Господар", занимающееся водоснабжением в Варвинском районе области. Летом 2015 года Государственная санитарно-эпидемиологическая служба в Черниговской области признала, что из-за промышленных сбросов вредных веществ вода в семи реках региона не соответствует санитарным нормам. А в июле нынешнего года экологи зафиксировали сильное загрязнение реки Остёр, в которой концентрация железа превышала допустимые нормы в 10 раз, аммония — в 3 раза, фосфат-ионов — вдвое.

20

Черкасская область

⇓ Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ (2015 год) — 57,5 тыс. т

⇓ Сброс сточных вод (2015 год) — 124 млн куб. м

⇓ Доля питьевой воды, не соответствующей стандарту, (2014 год) — 0,03%

⇓ Создание отходов I-III классов (2015 год) — 0,7 тыс. т

⇑ Концентрация нитратов в почве (2015 год) — 17 мг/кг

⇑ Среднегодовая доза радонового облучения — 5,2 МЗв

⇑ Количество злокачественных новообразований на 100 тыс. населения (2015 год) — 391

Средняя продолжительность жизни (2015 год) — 72 года

По данным Министерства экологии, в области свыше 400 экологически опасных предприятий. Воздух больше всего загрязняют компания "Азот", производящая азотные удобрения, "Черкасское химволокно", а также Мироновская птицефабрика. Канализационные системы и очистные сооружения Черкасской области сильно изношены и давно нуждаются в реконструкции. В прошлом году специалисты Госэкоинспекции проверили 32 предприятия области, сбрасывающих воду в реки Черкасчины. В 26 из них зафиксированы превышения гранично допустимых норм по содержанию в воде азота, сульфатов, хлоридов, нитратов и нефтепродуктов.

21

Киевская область

⇓ Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ (2015 год) —78,1 тыс. т

⇑ Сброс сточных вод (2015 год) — 680 млн куб. м

⇓ Доля питьевой воды, не соответствующей стандарту, (2014 год) — 0,03%

⇓ Создание отходов I-III классов (2015 год) — 16,8 тыс. т

⇑ Концентрация нитратов в почве (2015 год) — 8 мг/кг

⇓ Среднегодовая доза радонового облучения — 2,2 МЗв

⇑ Количество злокачественных новообразований на 100 тыс. населения (2015 год) — 359

Средняя продолжительность жизни (2015 год) — 69,9 года

По данным Минэкологии, главные загрязнители воздуха в области — машины (только в Киеве на 1 тыс. человек приходится 353 автомобиля). Они дают около 60% от всех вредных выбросов региона. Самым загрязнённым районом Киевщины экологи считают Обуховский: в нём находится Трипольская ТЭС, работающая на угле. В прошлом году станция выбросила в атмосферу 55,4 тыс. т загрязняющих веществ, что составило почти треть от всех выбросов области. В самом Киеве нормы содержания в воздухе диоксида серы, оксида углерода и диоксида азота, как правило, превышены.

Самое неблагополучное место в Киевской области — зона отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, загрязнённая радиоактивными цезием и стронцием.

22

Донецкая область

⇑ Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ (2015 год) — 917,6 тыс. т

⇑ Сброс сточных вод (2015 год) — 846 млн куб. м

⇑ Доля питьевой воды, не соответствующей стандарту, (2014 год) — 0,28%

⇑ Создание отходов I-III классов (2015 год) — 119,3 тыс. т

⇓ Концентрация нитратов в почве (2015 год) — 1 мг/кг

⇑ Среднегодовая доза радонового облучения — 4,8 МЗв

⇑ Количество злокачественных новообразований на 100 тыс. населения (2013 год) — 349,8

Средняя продолжительность жизни (2013 год) — 70,3 года

Донецкая область — среди лидеров по загрязнению атмосферы. Предприятия региона выбрасывают в воздух столько же, сколько вся остальная Украина за исключением Днепропетровской и Запорожской областей. На Донетчине насчитывается свыше 3,5 тыс. предприятий, выбрасывающих в воздух вредные вещества. Это в полтора раза больше, чем в Винницкой области, и втрое больше, чем в Киевской. Самые "вредоносные" для здоровья — местные угольные ТЭС: Славянская, Кураховская, Углегорская, Зуевская и Старобешевская. Ещё один из основных загрязнителей региона — Мариупольский металлургический комбинат: в течение только прошлого года предприятие сбросило в Азовское море 538,5 т загрязнённой воды. Область лидирует и в создании особо опасных отходов.

23

Запорожская область

⇑ Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ (2015 год) — 193,7 тыс. т

⇑ Сброс сточных вод (2015 год) — 955 млн куб. м

⇑ Доля питьевой воды, не соответствующей стандарту, (2014 год) — 0,24%

⇓ Создание отходов I-III классов (2015 год) — 19 тыс. т

⇑ Концентрация нитратов в почве (2015 год) — 8 мг/кг

⇑ Среднегодовая доза радонового облучения — 5,2 МЗв

⇑ Количество злокачественных новообразований на 100 тыс. населения (2015 год) — 376

Средняя продолжительность жизни (2015 год) — 71 год

Область — лидер в Украине по уровню загрязнения водных ресурсов. По данным Госстата, в прошлом году в реки и озёра региона попало 955 млн куб. м вредных веществ — это почти пятая часть от сброшенных стоков по всей стране. Основной загрязнитель воды — меткомбинат "Запорожсталь". Только серной кислоты предприятие сбрасывает по 75 т в год. А из-за выбросов таких промышленных гигантов, как Днепроспецсталь, Запорожкокс, Укрграфит и Запорож­абразив, концентрация вредных веществ в воздухе превышает допустимую в 2,5 раза. Запорожская ТЭС, работающая в основном на угле, в прошлом году выбросила в воздух 103,2 тыс. т загрязняющих веществ — больше, чем вся Львовская область. Радио­активными цезием и стронцием загрязнены два района области: Каменско-Днепровский и Запорожский.

24

Днепропетровская область

⇑ Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ (2015 год) — 723,9 тыс. т

⇑ Сброс сточных вод (2015 год) — 751 млн куб. м

⇑ Доля питьевой воды, не соответствующей стандарту, (2014 год) — 1,6%

⇑ Создание отходов I-III классов (2015 год) — 54,3 тыс. т

⇔ Среднегодовая доза радонового облучения — 3,1 МЗв

⇑ Количество злокачественных новообразований на 100 тыс. населения (2015 год) — 374

Средняя продолжительность жизни (2015 год) — 69,9 года

Днепропетровская область — один из крупнейших промышленных центров Европы, здесь сосредоточены сразу несколько гигантских металлургических комплексов. И многие технологические процессы построены так, что работа предприятий невозможна без загрязнения окружающей среды. К примеру, добывая железную руду, компании, работающие в Криворожском бассейне, ежегодно сбрасывают в приток Днепра, реку Ингулец, 10–12 млн куб. м неочищенных высокоминерализованных шахтных вод, в которых концентрация ионов хлора, натрия, калия, магния и кальция в разы превышает предельно допустимые значения.

Техногенный фактор сказывается на здоровье людей: продолжительность жизни в Днепропетровской области — самая низкая в Украине после поражённой радиацией Житомирской области.