Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал20162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Замминистра юстиции прокомментировала переговоры Савченко по заложникам

Замминистра юстиции прокомментировала переговоры Савченко по заложникам

Замминистра юстиции прокомментировала переговоры Савченко по заложникам
Наталья Севостьянова / Фото: 112.ua

Подобные переговоры должны осуществлять лица, которые определены президентом

26.12.16 63
0000

Участие неуполномоченных лиц в переговорах с террористами является недопустимым. Об этом заявила заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова, передает 112.ua.

Таким образом Севастьянова прокомментировала встречу внефракционного депутата Надежды Савченко с главарями террористов "ЛНР" и "ДНР".

"Сегодня много вопросов по поводу того, почему отдельные неуполномоченные лица принимают участие в переговорах от имени Украины. По моему мнению, это недопустимо. Все переговоры должны быть в рамках определенного круга лиц, которые определены президентом", – сказала она.

По словам замминистра юстиции, юридические отношения с подконтрольными боевикам территориями исключены.

"Юридически иметь отношения с так называемыми непризнанными республиками Луганской и Донецкой областей мы и не можем и не планируем иметь. Мы не признаем факта данной оккупации, мы понимаем, что это временная оккупация, на которой происходит АТО", – добавила она.

Также Севостьянова отметила, что на сегодняшний день единственным эффективным инструментом являются переговоры в рамках минских соглашений.

Ранее сообщалось, что главари террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" Игорь Плотницкий и Александр Захарченко заявили о готовности освободить из плена двух женщин и передать их украинской стороне через народного депутата Надежду Савченко.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , , ,
Читайте по теме
АТО: Боевики провели 26 обстрелов за деньДоговоренности о перемирии в Донбассе сорваны, – ПолторакВетераны АТО заявили о начале блокады оккупированного Донбасса до освобождения пленных

Читайте также на focus.ua

Новости партнеров

Loading...
Топ-10
  1. Моральное насилие. Как пресс-конференция Путина отразила его отношение к России и миру 9758
  2. "Разве Украина не вместе с Россией?" — спрашивают голландцы, — Ольга Куприянова 5637
  3. Жизнь после правды. Что мешает реформам образования в Украине 3119
  4. Карлова убил Путин. Как президент России расправляется с россиянами 6535
  5. Развлекай и властвуй. Почему один из крупнейших столичных девелоперов не любит Януковича 3625
  6. Революция. Армия. Фронт. Как сложились судьбы бойцов 22-й сотни Самообороны Майдана 1816
  7. Изменить будущее. Правнук эмигрантов из Украины о том, как отсрочить Апокалипсис 2522
  8. Таёжный человек. Как выпускник Йельского университета оказался на востоке Украины 1644
  9. Кушать подано. Чем и как кормили в украинских ресторанах, начиная с 60-х годов 3001
  10. Битва музеев. Когда скифское золото вернётся в Украину из Амстердама 1207
  1. Премьер Израиля запретил своим министрам посещать Украину и встречаться с украинскими коллегами 11042 / 12185
  2. Моральное насилие. Как пресс-конференция Путина отразила его отношение к России и миру 7160 / 9758
  3. Чубаров: Четыре государства бывшего СССР почти готовы признать Крым российским 6081 / 6815
  4. Оккупанты признали, что у них не получается соединить Крым и Россию 5106 / 6123
  5. Украинский олигархат ждёт смерть на сковородке, – политолог Авраам Шмулевич 4846 / 96651
  6. США расширили санкции против РФ из-за ситуации в Украине 3756 / 4243
  7. Ветераны АТО заявили о начале блокады оккупированного Донбасса до освобождения пленных 3664 / 4011
  8. В России не нашлось желающих строить железную дорогу к Керченскому мосту 3359 / 3779
  9. Летевший в Сирию самолет Минобороны РФ упал в Черное море 3001 / 3282
  10. Вредные советы. 12 мифов о здоровом образе жизни, о которых пора забыть 2748 / 3561
  1. Украинский олигархат ждёт смерть на сковородке, – политолог Авраам Шмулевич 71 / 96651
  2. Ветераны АТО заявили о начале блокады оккупированного Донбасса до освобождения пленных 60 / 4011
  3. Моральное насилие. Как пресс-конференция Путина отразила его отношение к России и миру 56 / 9758
  4. Мир стабилен и прекрасен. Просто от этого рано или поздно умираешь, — Сергей Жадан 39 / 3340
  5. Премьер Израиля запретил своим министрам посещать Украину и встречаться с украинскими коллегами 24 / 12185
  6. 25 декабря 25 лет назад США официально признали независимость Украины 23 / 704
  7. Вредные советы. 12 мифов о здоровом образе жизни, о которых пора забыть 14 / 3561
  8. В Донбассе разоблачили крупнейшую сеть информаторов боевиков 14 / 1330
  9. Карлова убил Путин. Как президент России расправляется с россиянами 12 / 6535
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.