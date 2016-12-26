Замминистра юстиции прокомментировала переговоры Савченко по заложникам

Участие неуполномоченных лиц в переговорах с террористами является недопустимым. Об этом заявила заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова, передает 112.ua.

Таким образом Севастьянова прокомментировала встречу внефракционного депутата Надежды Савченко с главарями террористов "ЛНР" и "ДНР".

"Сегодня много вопросов по поводу того, почему отдельные неуполномоченные лица принимают участие в переговорах от имени Украины. По моему мнению, это недопустимо. Все переговоры должны быть в рамках определенного круга лиц, которые определены президентом", – сказала она.

По словам замминистра юстиции, юридические отношения с подконтрольными боевикам территориями исключены.

"Юридически иметь отношения с так называемыми непризнанными республиками Луганской и Донецкой областей мы и не можем и не планируем иметь. Мы не признаем факта данной оккупации, мы понимаем, что это временная оккупация, на которой происходит АТО", – добавила она.

Также Севостьянова отметила, что на сегодняшний день единственным эффективным инструментом являются переговоры в рамках минских соглашений.

Ранее сообщалось, что главари террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" Игорь Плотницкий и Александр Захарченко заявили о готовности освободить из плена двух женщин и передать их украинской стороне через народного депутата Надежду Савченко.