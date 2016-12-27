Лутковская сможет проведать украинских политзаключенных в Москве

Достигнуты договоренности о встрече с Романом Сущенко и Евгением Пановым

Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Валерия Лутковская заявила о договоренности с Россией о доступе к украинским политзаключенным Роману Сущенко и Евгению Панову. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

"В результате визита достигнута договоренность о посещении Романа Сущенко и Евгения Панова в Москве", - сказано в сообщении.

Лутковская считает такую договоренность одним из положительных достижений по результатам совместного визита с ее российской коллегой в оккупированный Крым.

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"Поскольку уже установлено определенное доверие, мы можем продвигаться дальше. Имею в виду, что Татьяна Москалькова сможет приезжать навещать российских граждан, а мы в ответ надеемся осуществлять визиты к нашим гражданам, например в Москве", - отметила Валерия Лутковская.

Напомним, Лутковской в Крыму позволили встретиться с заместителем главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтемом Чийгозом и еще двумя заключенными. Омбудсмен просила встречи с 42 удерживаемыми лицами, однако предоставили возможность встретиться только с тремя.