Сутки в АТО: обошлось без потерь

За минувшие сутки в результате боевых действий в зоне АТО погибших и раненых в рядах украинских войск нет. Об этом заявил на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, передает пресс-центр СНБО.

На мариупольском направлении почти все вражеские обстрелы вчера произошли на участке фронта Павлополь - Широкино. Утром и вечером противник применял тяжелое вооружение – минометы и пушки. По украинским позициям было выпущено около 80 мин и несколько снарядов. Самая сложная обстановка – в Широкино, где обстрелы со стороны противника продолжались с перерывами более шести часов. Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении зафиксировано 25 вражеских обстрелов, в том числе восемь – из тяжелого вооружения.

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На донецком направлении, в отличие от прошедших дней, вражеские обстрелы вчера произошли по всему фронту. Противник продолжает систематически нарушать "режим тишины" на Светлодарской дуге, на горловском периметре, в Авдеевской промзоне и на подступах к Донецкому аэропорту. В Луганском, Новгородском и Авдеевке противник применял минометы. Всего за минувшие сутки на днецком направлении произошло 15 вражеских обстрелов, в том числе пять – из тяжелого вооружения. По украинским позициям выпущено 46 мин.

На луганском направлении боевые действия вчера велись только в Попаснянском районе и только между 16:00 и 17:00. Противник четыре раза обстрелял две наших позиции, применив легкое вооружение и бронетехнику.