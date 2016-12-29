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Главная » Страна » Фото Украина передала 15 человек боевикам "ДНР/ЛНР"
Ситуация в Донбассе

Фото Украина передала 15 человек боевикам "ДНР/ЛНР"

<span class="label red">Фото</span> Украина передала 15 человек боевикам "ДНР/ЛНР"
Фото: .facebook.com/iryna.gerashchenko

Среди них - 6 женщин, пожилые и больные люди

29.12.16 156
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Украина в одностороннем порядке передала представителям террористических организаций "ДНР/ЛНР" 15 человек, ранее задержанных за участие в незаконных формированиях. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Украина пошла на такой жест доброй воли с надеждой окончательно "разморозить" процесс обмена пленными, который был заблокирован боевиками.

"Мы готовы идти на уступки в этом вопросе, чтобы быстрее вернуть наших пленников к семьям", ‒ подчеркнул глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

По его словам, Украина также инициировала обмен пятидесяти восьми подтвержденных боевиками наших заложников на 228 сторонников сепаратистов.

Ирина Геращенко в Facebook уточнила, что среди переданных боевикам людей были 6 женщин, а также пожилые и больные.

Она также сообщила, что представители ОРДЛО пообещали отпустить к новому году подростков, которых удерживают в тюрьме за "диверсии и терроризм".

Напомним, 15 декабря стало известно, что Украина в качестве жеста доброй воли передаст ОРДЛО 15 человек из "обменного" списка, чтобы разблокировать процесс освобождения украинских заложников.

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