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Чалый объяснил, почему Порошенко не приедет на инаугурацию Трампа

Чалый объяснил, почему Порошенко не приедет на инаугурацию Трампа
Петр Порошенко / Фото: Пресс-служба президента

На такие мероприятия приглашаются послы, а не президенты

03.01.17 407
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Служба протокола администрации США не предусмотрела участия глав государств в церемонии инаугурации 45-го президента Соединенных Штатов – так же, как это проходило и по практике прошлых лет. Такое объяснение тому, что президента Украины Петра Порошенко не будет на инаугурации Трампа, дал в интервью Укринформу посол Украины в США Валерий Чалый.

"Вокруг этого вопроса (возможного присутствия Петра Порошенко на церемонии инаугурации Дональда Трампа, – ред.) возникло много спекуляций. Причем они не прекращаются", - констатировал украинский дипломат.

В этой связи он проинформировал: "Посольство (Украины, – ред.) получило официальную ноту от американского протокола, что нынешняя инаугурация по уровню участия от стран будет проходить по тем же правилам, что и в предыдущие годы. То есть, на эти официальные мероприятия приглашаются послы, и никаких приглашений лидерам государств не направляется".

Из-за этого, подчеркнул посол, вопрос, едет ли президент Украины, не стоит, как и вопрос, едут ли другие президенты. "На сегодня такой формат не предусмотрен", - подытожил он.

Напомним, президентские выборы в США состоялись 8 ноября. Победу на выборах одержал республиканец Дональд Трамп, он станет 45-м президентом США. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2017 года.

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