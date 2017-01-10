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Документ Беларусы научат киевлян экологично избавляться от снега

<span class="label red">Документ</span> Беларусы научат киевлян экологично избавляться от снега
Снегоплавильные камеры / Фото: c-o-k.ru

Утилизация снега будет осуществляться на стационарных снегоплавильных камерах

10.01.17 128
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В Киеве планируют установить несколько специальных снегоплавильных пунктов. В этом им помогут специалисты из Минска. Об этом говорится в официальном письме коммунальной корпорации "Киевавтодор" – ответе на запрос депутата Киевсовета Александра Пабата, опубликованном на его странице в Facebook.

На данный момент убранный с улиц Киева снег вывозится на 32 пустыря – места временного накопления снега на период 2016-2017 годов.

Киевские коммунальщики с помощью минских специалистов планируют создать снегоплавильные камеры, где за счет температуры сточных вод (16-18 градусов) снег будет таять, что, как предполагает коммунальная корпорация, сократит негативное воздействие на окружающую среду.

"С целью улучшения экологической ситуации в столице и осуществления оперативного вывоза снега с улиц и дорог на данный момент обрабатывается вопрос касательно обустройства стационарного снегоплавильного пункта (комплекса)", – сообщается в письме.

"Принцип действия такого пункта основан на том, что тепло сточных вод (средняя температура стоков даже зимой +16...+18 градусов) позволяет растапливать снег, который попадает в снегоплавильные камеры. Образующаяся талая вода по коллекторам будет попадать на канализационные очистительные сооружения, где пройдет полный цикл очищения. Таким образом, утилизация снега на стационарных снегоплавильных пунктах позволит существенно уменьшить негативное влияние на окружающую среду", – утверждают коммунальщики.

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