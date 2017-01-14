В течение суток 13 января в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины оккупанты 62 раза нарушили режим тишины. В результате обстрелов со стороны боевиков один военнослужащий получил ранение. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На мариупольском направлении боевики из минометов обстреливали Широкино и Водяное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Гнутово, Талаковку, Павлополь, Водяное, Березовое, Новотроицкое. По Гнутово неоднократно стреляли снайперы. А по Широкино и Марьинке - БМП.

На донецком направлении по Верхнеторецкому оккупанты вели огонь из 122-миллиметровой артиллерии и 82 миллиметровых минометов. По Луганскому, Северному, Зайцево, Южному, Новгородскому, Троицкому, Каменке и Авдеевке - из гранатометов и стрелкового оружия. По Каменке огонь вел снайпер.

На луганском направлении из артиллерии 152 и 122 миллиметра российско-оккупационные войска вели огонь по Новозвановке и Троицкому. По Новоалександровке, Новозвановке, Валуйскому и Старому Айдару - из 120 и 82 миллиметровых минометов. Из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали наши позиции в районах Станицы Луганской, Новозвановки, Валуйского. По Крымскому огонь вел снайпер.