В "ДНР" сообщают о завершении эвакуации горняков, заблокированных под землей на шахте им. Засядько

На обесточенной в результате обстрелов шахте им. Засядько эвакуированы все 203 горняка. Об этом сегодня сообщили в так называемом "министерстве по чрезвычайным ситуациям ДНР".

"Все горняки на поверхности",– говорится в сообщении.

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Напомним, в оккупированном Донецке утром 31 января была обесточена шахта имени Засядько, под землей оказались заблокированными 203 горняка.