Режим тишины в Авдеевке в действии: боевики обстреляли пиротехников и энергетиков

Боевики обстреляли пиротехнические группы ГСЧС и ремонтные бригады энергетиков под Авдеевкой. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Twitter.

"Пиротехнические группы ГСЧС и бригады энергетиков под Авдеевкой обстреливают. Люди лежат на земле. Раненых и погибших нет", - сообщил он.

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Пиротехнические групи ДСНС и бригады энергетиков под Авдеевкой обстреливают. Люди лежат на земле. Раненых и погибших нет

Подлые провокаторы! — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 1 февраля 2017 г.

Ранее председатель Донецкой ВГА Павел Жебривский заявил, что российская сторона в Совместном центре по координации и контролю режима прекращения огня в Донбассе предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в районе Авдеевки. Позже его заместитель Евгений Вилинский сообщил, что прекращение огня в Авдеевке продлится до 17:00 сегодняшнего дня.