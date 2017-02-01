Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Порошенко договорился о визите Гройсмана в Израиль

Порошенко договорился о визите Гройсмана в Израиль

Порошенко договорился о визите Гройсмана в Израиль
Фото из открытых источников

В ходе разговора президента страны с премьер-министром Израиля  было подтверждено стремление к восстановлению территориальной целостности Украины

01.02.17 182
0000

Президент Петр Порошенко и Беньямин Нетаньяху во время телефонного разговора договорились об углублении сотрудничества и визите украинского премьера в Израиль.

"Собеседники заявили о необходимости активизации экономического сотрудничества между Украиной и Израилем и согласились принять меры для завершения процесса заключения двустороннего Соглашения о свободной торговле. Была достигнута договоренность о визите премьер-министра Владимира Гройсмана в Израиль", - сообщается на сайте президента по итогам переговоров 1 февраля. 

Кроме того, Порошенко и Нетаньяху договорились о взаимной поддержке в рамках международных организаций на основе общих интересов, а также с учетом членства Украины в Совете Безопасности ООН.

"Было подтверждено стремление обеих сторон тесно сотрудничать в целях усиления борьбы с терроризмом, содействия мирному урегулированию на Ближнем Востоке и восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, что СБ ООН 23 декабря 2016 года принял резолюцию с требованием к Израилю прекратить поселенческую деятельность на палестинских территориях. Из 15 членов СБ ООН 14, включая Украину, проголосовали за резолюцию и только США воздержались, но при этом не воспользовались своим правом вето.

В связи с этим премьер-министр Израиля Нетаньяху отменил визит украинского премьер-министра Владимира Гройсмана в Израиль, который был запланирован на 27-28 декабря.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Иск Украины против России суд ООН рассмотрит 6-9 мартаNASA ждет украинца - победителя инновационного конкурсаУказ Трампа изменил порядок получения виз США для украинцев

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Когда хочется плакать, плачу. Луганскому другу, которого нет 13456
  2. Упакуй шары. Как украинский математик Марина Вязовская вырвалась из трёхмерного гетто 27050
  3. Уроки польского. Глава Укравтодора Славомир Новак о планах по ремонту и строительству дорог 3164
  4. Нереально чёткие пацаны. Чем нынешние реформаторы отличаются от "папередников" 6979
  5. Предел терпимости. Как снисходительность разумных людей приводит к торжеству хамства 5107
  6. У меня есть мечта. Как Илон Маск произвёл революцию, едва не разорился и заработал миллиарды 5036
  7. Куплю здравый смысл, можно без документов, — Максим Бородин 2556
  8. Гости со всего света. Какой видят Украину путешественники-иностранцы 4313
  9. Вечный оппозиционер. Виктор Ерофеев об оппозиции в России и эпидемии глупости в мире 1659
  10. Мучительное удовольствие. 5 лучших книг января 2171
  1. Скажи мне, кто твой враг. Кто виноват в скандале между Минздравом и фармбизнесом и что будет дальше 5670 / 6871
  2. Боевики подтягивают к Авдеевке дополнительные силы и военную технику, – украинская сторона СЦКК 3861 / 4261
  3. Болотова отравили чашкой кофе в московском ЦСКА, - СМИ 3478 / 3703
  4. В сети появились видео обстрела Авдеевки из "Градов" 2940 / 3317
  5. Киевгорстрой заявил о возможном коллапсе строительного рынка 2876 / 3324
  6. Быть оружейным бароном. Какое оружие и кому продаёт Украина 2660 / 3372
  7. Где в Украине дышать легко. Экологический рейтинг областей 2084 / 5990
  8. Дружба крепкая. Пулитцеровский лауреат о том, как Ватикан с фашистами дружил 2029 / 2209
  9. Железная леди. Хатия Деканоидзе о реформе полиции и реванше старой системы 1908 / 2068
  10. Сытник рассказал о новой форме рейдерства в Украине 1646 / 1852
  1. Скажи мне, кто твой враг. Кто виноват в скандале между Минздравом и фармбизнесом и что будет дальше 62 / 6871
  2. Где в Украине дышать легко. Экологический рейтинг областей 25 / 5990
  3. Железная леди. Хатия Деканоидзе о реформе полиции и реванше старой системы 25 / 2068
  4. Когда хочется плакать, плачу. Луганскому другу, которого нет 15 / 13456
  5. Дружба крепкая. Пулитцеровский лауреат о том, как Ватикан с фашистами дружил 14 / 2209
  6. Удержаться на плаву. Как в Украине уничтожают малый бизнес 12 / 2548
  7. Российская сторона СЦКК предоставила письменные гарантии прекращения огня в Авдеевке 11 / 1680
  8. Кабмин согласовал выплаты пострадавшим и членам семей погибших участников Революции Достоинства 9 / 1236
  9. В сети появились видео обстрела Авдеевки из "Градов" 8 / 3317
  10. Быть оружейным бароном. Какое оружие и кому продаёт Украина 7 / 3372
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.