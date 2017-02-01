Порошенко договорился о визите Гройсмана в Израиль

В ходе разговора президента страны с премьер-министром Израиля было подтверждено стремление к восстановлению территориальной целостности Украины

Президент Петр Порошенко и Беньямин Нетаньяху во время телефонного разговора договорились об углублении сотрудничества и визите украинского премьера в Израиль.

"Собеседники заявили о необходимости активизации экономического сотрудничества между Украиной и Израилем и согласились принять меры для завершения процесса заключения двустороннего Соглашения о свободной торговле. Была достигнута договоренность о визите премьер-министра Владимира Гройсмана в Израиль", - сообщается на сайте президента по итогам переговоров 1 февраля.

Кроме того, Порошенко и Нетаньяху договорились о взаимной поддержке в рамках международных организаций на основе общих интересов, а также с учетом членства Украины в Совете Безопасности ООН.

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"Было подтверждено стремление обеих сторон тесно сотрудничать в целях усиления борьбы с терроризмом, содействия мирному урегулированию на Ближнем Востоке и восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, что СБ ООН 23 декабря 2016 года принял резолюцию с требованием к Израилю прекратить поселенческую деятельность на палестинских территориях. Из 15 членов СБ ООН 14, включая Украину, проголосовали за резолюцию и только США воздержались, но при этом не воспользовались своим правом вето.

В связи с этим премьер-министр Израиля Нетаньяху отменил визит украинского премьер-министра Владимира Гройсмана в Израиль, который был запланирован на 27-28 декабря.