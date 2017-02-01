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Roshen опустилась на две позиции в мировом рейтинге кондитерских компаний

Roshen опустилась на две позиции в мировом рейтинге кондитерских компаний
Фото: candyindustry.com

При этом ее годовая выручка не изменилась и составляет $800 млн

01.02.17 3119
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Украинские кондитерские компании Roshen, "АВК" и "Конти" потеряли несколько позиций в рейтинге крупнейших производителей сладостей в мире Global Top 100 Candy Companies - 2017. Об этом сообщает ZN,ua.

Roshen в этом году опустилась на 2 позиции - до 24-го места. При этом ее выручка осталась неизменной по сравнению с указанной в прошлогоднем рейтинге ($800 млн). Компании принадлежит восемь заводов, штат сотрудников оценивается в 10 тыс.

Компания "Конти" опустилась на 5 позиций - до 43 места в рейтинге. Ее выручка снизилась на 1% - до $469 млн. По информации издания, компании принадлежит пять заводов, рабочий персонал – 3,79 тыс. человек.

АВК в рейтинге занимает 67-ю позицию, опустившись на 5 позиций по сравнению с 2016 годом. Выручка АВК составляет $275 млн, компании принадлежат три завода, общее количество сотрудников – 3,5 тыс. человек.

Candy Industry - американское отраслевое издание, основанное в 1944 году. Издание ежегодно выпускает рейтинг ста крупнейших мировых кондитерских компаний Global Top 100.

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