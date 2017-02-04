Командир российских наемников Вагнер не внесен в список персон нон-грата в Украине

Служба безопасности Украины не принимала решения о запрете въезда на территорию Украины командиру частной российской военной компании Дмитрию Уткину (известен под позывным "Вагнер"). Об этом говорится в официальном ответе СБУ на запрос Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 31.01.2017 года решение о запрете въезда в Украину Дмитрию Уткину, 1970 года рождения, Службой безопасности Украины не принималось", - сообщается в документе.

На вопрос, пересекал ли известный боевик границу Украины в 2016 году, в СБУ ответить не могут и советуют обратиться в Госпогранслужбу. В конце письма СБУ сообщает, что о командире "ЧВК Вагнер" Дмитрии Уткине, который причастен к убийствам в Донбассе и захвату воинских частей в Крыму, информации в Департаменте контрразведки нет.

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"Иная информация относительно указанного гражданина в департаменте отсутствует", - сказано в ответе на запрос журналистов.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что два жителя поселка Смолино Кировоградской области, откуда родом Уткин, в беседе с журналистами утверждали, что Вагнер, воевавший в Донбассе на стороне боевиков, в 2016 году приезжал в родной поселок проведать мать.

Официально батальона "ЧВК Вагнера" не существует, и единственным доказательством противоположного являются государственные награды РФ, которые получают его бойцы.

Условная ЧВК под командованием человека с позывным "Вагнер", была сформированная на основе "Славянского корпуса", потрепанного в Сирии в 2013 году. С весны 2014 года она действовала в Крыму, а затем на территории Луганской области.

Единственное документальное подтверждение существования неформального батальона, каким-то образом признаваемого официальными структурами, журналисты нашли в документах за подписью президента России после того, как узнали, что бойцы получают государственные награды.