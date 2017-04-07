Фонд госимущества Украины готов выполнить требования МВФ

Например, приватизация облэнерго может начаться только после того, как Верховная Рада примет Закон о рынке электроэнергии, а Национальная комиссия, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердит и озвучит ставку стимулирующего RAB-тарифа.

"Это официальная рекомендация рабочей группы по вопросам приватизации при Кабинете Министров, в которую, в частности, входят и представители МВФ", - говорится в сообщении.

Что касается приватизации "Центрэнерго", то в ведомстве подчеркнули, что создали конкурсную комиссию по отбору советника, который будет готовить объект к приватизации. Так, в настоящее время ФГИ ожидает ответа от международных доноров, готовы ли они профинансировать его услуги (это предусмотрено законодательством).

"Если ни один донор не выразит такое желание, Фонд будет подавать документы в Кабмин об утверждении оплаты услуг советника за бюджетные средства", - сообщили в ведомстве.

В ФГИ добавили, что рассматривается также возможность приватизации "Турбоатома", для чего будет запущена процедура создания конкурсной комиссии.

"Относительно приватизации Одесского припортового завода, то для этого нужны дискуссии на самом высоком государственном уровне относительно дальнейших сроков приватизации предприятия с учетом необходимости продажи объекта с советником, исключения долга Group DF с баланса предприятия (на чем неоднократно настаивали потенциальные иностранные покупатели).

"Вопрос долга является ключевым, но он вне компетенции Фонда госимущества", - подчеркнули в ведомстве.

Относительно приватизации предприятий "Укрспирта" в ФГИ отметили, что без решения Верховной Рады Украины также невозможно приступить к их приватизации.