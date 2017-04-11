Одесский припортовый завод в очередной раз попытаются продать в этом году

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины допускает проведение приватизации ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) до конца 2017 года.
Об этом, как сообщают СМИ, заявил глава Фонда госимущества Украины (ФГИ) Игорь Билоус на пресс-брифинге в Киеве.
"Мы запустили заново подготовку к приватизации этого объекта. И, я думаю, что во второй половине – под конец года может произойти продажа", – сказал Билоус.
Он также отметил, что такие сроки продажи ОПЗ обусловлены, прежде всего, конъюнктурой мирового рынка химической продукции, в частности, карбамида и аммиака.
Напомним, ОПЗ принудительно заплатит Фирташу почти 7 млрд грн.